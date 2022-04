Conceptstore Follie&Koffie blaast eerste kaarsje uit

Kortrijk In de Onze-Lieve-Vrouwestraat 18, verscholen tussen hoge gebouwen, ligt de unieke conceptstore Follie&Koffie van Ann Stroobants. Follie&Koffie vierde onlangs zijn éénjarig bestaan.

Follie&Koffie valt niet onder één noemer thuis te brengen. De zaakvoerster verkoopt er niet alleen kleding, maar ook brocante, juwelen, kaarsen, drank en planten. Daarnaast kunnen bezoekers er tijdens het shoppen genieten van een hapje en een drankje. “Het is moeilijk mijn zaak juist te benoemen. Het is een all-in-one winkel. Er is een toffe bar binnenin om heerlijke koffies te drinken maar evenzeer de betere bieren. Tussendoor kun je snuisteren of genieten van de gezelligheid” klinkt het.

Na een carrière van 23 jaar als accountmanager sloeg Ann dan ook haar vleugels uit. In volle coronaperiode vervulde ze haar droom. “Het pand heeft een historische waarde en straalt gezelligheid uit. Dat is belangrijk want klanten moeten zich hier echt thuis voelen. Op de eerste verdieping is er een gezellige koffielounge waar je je in de sofa kan nestelen en genieten van een heerlijke cappuccino met verwennerijtjes of een apero met hapjes”, vertelt ze.

Daarenboven worden er ook wekelijks workshops gegeven. “Wie wil kan hier leren haken. Dat kunnen manden, handtassen of krukjes zijn. Alles is mogelijk. Op termijn wil ik nog andere workshops aanbieden want ik merk dat de mensen hier echt van kunnen genieten.”

Lokale kunstenaars

Het concept van de winkel is dan ook eenvoudig. Wat je ziet, kun je kopen. “Met uitzondering van de tafels en de bar natuurlijk”, lacht Ann. “Maar dat is inderdaad het concept. Vind je die plant mooi? Dan kan je die kopen. Ik werk ook samen met lokale kunstenaars die hier hun goederen presenteren. Hoe lokaler mijn producten, hoe liever. Die lijn trek ik ook door in mijn bar.” (TV)

Info: www.follie-koffie.be