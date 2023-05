Claudia (52) opent samen met haar dochter (31) bloemenwinkel ‘A Flowertale’ in Tielt: “De warmte van de stad sprak me meteen aan”

Tielt is een bloemenwinkeltje rijker. Dinsdag opende meester-bloembinder Claudia Provoost (52) in de Bruggestraat de deuren van ‘A Flowertale’ de deuren. De zaakvoerster deed eerder al ervaring op in Aalter en begint nu een nieuw hoofdstuk in Tielt. “Hier zeggen de mensen nog allemaal vriendelijk goeiendag tegen elkaar. De warmte van Tielt sprak me meteen aan.”

Claudia is een gediplomeerd meester-bloembinder. Het resultaat van een doorgedreven opleiding in Nederland. “Ik ben zelfs een van de weinigen in België met zo’n diploma”, klinkt het trots. “Bloemen hebben me altijd al rust geboden. Mijn man is na een lange, slepende ziekte overleden en we hebben een heel moeilijke periode achter de rug. Maar dat hoofdstuk willen we nu afsluiten door een nieuw, positief verhaal te beginnen. Een verhaal vol kleur en bloemen, vandaar ook de naam van de winkel. (a flowertale betekent een bloemenverhaal – red.) Als er één ding is dat ik geleerd heb uit die moeilijke periode, dan is het dat je nooit weet wat het leven voor je in petto heeft. Het is een cliché, maar daarom moet je genieten van elke dag.”

Moeder en dochter

Zowel Claudia als haar oudste dochter Zaïdia (31) staan in de winkel. “Tielt heeft ons altijd al aangesproken”, gaat ze verder. “Met het gezin kwamen we hier vroeger al vaak winkelen en we voelen ons hier altijd heel erg welkom. Het is een warme, gezellige stad, waar de mensen ten minste nog goeiendag zeggen tegen elkaar. We hebben eerlijk gezegd ook even nagedacht over Deinze en Nevele, maar de warmte van Tielt heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Eind vorig jaar lieten we eerder toevallig ons oog vallen op het voormalige pand van ‘t Kousenmandje in de Bruggestraat 1. Er was best veel werk aan het pand, maar we zagen potentieel.”

Op stap met bloemetjes

Om kennis te maken met de Tieltse handelaars trokken Claudia en haar dochter vorig weekend samen de baan op met bloemetjes. “We hebben de Kortrijkstraat afgestapt en overal een bloemetje uitgedeeld”, vertelt Claudia. “Een heel fijne ervaring, want overal werden we echt met open armen ontvangen. Aan de bloemetjes hangt trouwens een kaartje dat recht geeft op 5 euro korting voor Moederdag. Wie zijn gegevens op zo’n kaartje achterlaat en het hier in onze box komt stoppen, maakt kans op een prijs, want we verloten drie boeketten.”

Afwerking

Opvallend is dat het duo pas anderhalve week geleden aan de slag ging met opruimen en inrichten. “De gevel moet nog onder handen genomen worden en de tekst ‘A Flowertale’ moet er nog op komen, maar het interieur is zo goed als af. Omdat we Moederdag nog willen meepikken, besloten we niet te wachten met openen. De focus ligt bij Flower Tale trouwens resoluut op bloemen, bloemstukken en bloembinden, dus minder op decoratie of nevenproducten. Elke week zal de etalage trouwens in een ander jasje zitten.”