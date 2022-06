Chocolatier Olivier Willems opent tweede locatie op de Oosteroever: “Erg uitgekeken naar dit moment”

Olivier Willems, de bekende Oostendse chocolatier die in 2021 nog tot ‘chocolatier van het jaar’ werd uitgeroepen door Gault & Millau, opent een tweede vestiging op de Oosteroever. “We kunnen nu nog meer capaciteit aan en willen dan ook onze webshop uitbreiden”, klinkt het trots.

Olivier Willems was amper 21 jaar toen hij zijn eigen chocolatier met open atelier opende in de Alfons Pieterslaan. Ondertussen wordt de 50-jarige chocolatier geprezen door Gault & Millau omwille van zijn vakmanschap en zijn gedurfde composities op hoog niveau. Sinds jaar en dag werkt Olivier, samen met zijn vrouw Inge Richier, vanuit hun vertrouwde locatie in de Alfons Pieterslaan. Sinds kort mogen ze een tweede locatie toevoegen. “We barstten bijna uit onze voegen in de Alfons Pieterslaan”, vertelt Olivier. “We moesten iets doen. We kwamen drie jaar geleden al eens kijken, maar nu is het eindelijk zo ver. We hebben erg uitgekeken naar dit moment.”

Dat Oosteroever populair is, hoeven we u niet meer te zeggen. Waar ooit vervallen gebouwen stonden, rijzen de knappe staaltjes architectuur als paddenstoelen uit de grond. Het nieuwe en trendy stadsdeel van Oostende is ook bij handelaars erg populair. Het rijtje handelszaken op de Oosteroever is ondertussen al niet meer op één hand te tellen.

Olivier Willems vestigt zich net als andere grote namen in het nieuwe en trendy stadsdeel. Blikvanger in de nieuwe winkel met atelier van Willems is de hypermoderne pralinelijn die een centrale plek kreeg in de winkel, achter een glazen wand. “We kunnen niet alleen veel meer pralines in een keer maken, we hebben ook veel meer stockageruimte. We hebben werkelijk aan alles gedacht: zelfs aan een droge frigo van 15 graden, de ideale temperatuur om chocolade te bewaren. We denken eraan om onze webshop nu uit te breiden. Er komen bovendien enkele creaties die enkel in ‘Atelier Oosteroever’ verkocht zullen worden.”

“De winkel in de Alfons Pieterslaan zal blijven bestaan en ook daar zullen we creaties aanbieden die niet in het nieuwe atelier te verkrijgen zijn”, besluit de chocolatier.