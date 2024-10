Chocoladefabrikant Libeert start pilootproject in Peru: “Vijftig kinderen van cacaoboeren toegang geven tot kwalitatief onderwijs”

Werken aan een betere wereld, chocoladefiguurtje na chocoladefiguurtje! Via een unieke samenwerking met Cunina, heeft chocoladefabrikant Libeert een pilootproject in Peru opgezet. Zo krijgen vijftig kinderen van cacaoboeren toegang tot kwalitatief onderwijs. “We willen blijven groeien, maar dan wel op een verantwoorde manier.”

Pasen ligt achter ons en ondertussen stoomt de Sint zich klaar voor zijn intrede. Beide feesten hebben één gemeenschappelijke noemer: chocolade. De kans is dan ook groot dat je een paasei of een Sint-figuurtje van Libeert hebt verorberd. De fabrikant uit Komen-Waasten, met aan het roer de Wevelgemse familie Libeert, behoort tot de wereldtop op gebied van chocoladeproductie en zal ook dit jaar alle records verbreken. “En die groei zou absoluut niet mogelijk zijn zonder de dagelijkse inzet van de cacaoboeren!” Co-CEO Lily Libeert strijdt al langer voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor de cacaoboeren. “Vaak zijn volledige families op die plantages aan het werk en dat brengt ook een resem uitdagingen met zich mee. Zo denken we dan aan armoede of de moeilijke toegang tot degelijk onderwijs.”

Meter of peter

In 2021 ging Libeert daarom aankloppen bij Cunina. De NGO zet zich in verschillende landen in voor het uitbouwen van een solide onderwijsnetwerk. “En die samenwerking bracht ons tot het pilootproject dat we vandaag lopende hebben. In de Peruviaanse provincie Chungui kunnen we op die manier vijftig kinderen van cacaoboeren toegang geven tot kwalitatief onderwijs. Via meter- of peterschap krijgen de kinderen de financiële middelen om boeken, uniformen of andere dingen te bekostigen. Door hen beter onderwijs te verschaffen, kunnen ze werken aan een betere toekomst. Ieder lid van het Libeert-team heeft op die manier al peter- of meterschap. Er worden ook regelmatig brieven uitgewisseld, om de kinderen daar een mentale steun te geven. Die brieven helpen hen ook bij het opkrikken van hun leesvaardigheden.”

Enkele leden van het Libeert-team trokken recent ook zelf naar Peru, om de opstart van het pilootproject zelf te gaan bekijken.