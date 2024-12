Charlotte van schoonheidsinstituut Feel Good opent pop-up shop in centrum Roeselare: “Droom hier al heel mijn leven van”

Charlotte Debrabander van schoonheidsinstituut Feel Good in Oekene opende recent langs de Manestraat een pop-up shop waar klanten naast schoonheidsproducten ook terecht kunnen voor advies of leuke kerstgeschenkjes. “Ik droom hier al heel mijn leven van en zie nu de mogelijkheid om dit mooie pand in de kijker te zetten.”

Wie in de Manestraat wandelt, merkt misschien dat in het pand waar vroeger schoenenwinkel Botticelli gevestigd was, er een nieuwe winkel is. De 39-jarige Charlotte Debrabander, die al elf jaar lang haar schoonheidssalon Feel Good in Oekene Runt, opende er recent haar Feel Good Shop. “Ik droom er al mijn hele leven van om een winkel te hebben. Klanten kunnen hier terecht voor tal van niche schoonheidsproducten, feel good lectuur of professioneel huidverzorgingsadvies. In samenwerking met enkele andere ondernemers verkoop ik hier ook geschenkjes ideaal voor onder de kerstboom. Van plankjes tot schapenvelletjes of granola. Hier vindt men ongetwijfeld wel iets.”

Op drie weken tijd

De Feel Good Shop is allereerst een pop-up. Charlotte wil de komende zes maanden haar schoonheidsinstituut in Oekene combineren met de winkel in het hart van de stad. “Ik vind het belangrijk dat er terug meer leven komt in het stadscentrum. Er zijn heel wat mooie panden, waaronder dit. Op drie weken tijd hebben we er een echt mooie zaak van gemaakt.”

Met Feel Good heeft Charlotte al enkele jaren een webshop die goed werkt, maar toch vindt ze het belangrijk dat mensen ook nog fysiek shoppen. “Beleving is zo belangrijk. In deze wellbeing shop worden alle zintuigen geprikkeld.”