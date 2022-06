BuSo-leerkacht Kim opent pedicure- en manicuresalon: “Als ik zorg kan bieden, heb ik een voldaan gevoel”

Kim Heytens heeft onlangs een eigen pedicure- en manicuresalon geopend. Zorg bieden is een beetje een rode draad doorheen haar leven.

Kim Heytens (30) is al vier jaar gespecialiseerd voetverzorgster. Nu opende ze een salon, in de Lindelaan 108 in Zwevegem. De zaak kreeg de naam Bécura en dat is niet toevallig.

“De ‘Bé’ van ‘Bécura’ komt van de ‘B’ van ‘Beauty’ (schoonheid), gevolgd door cura, wat staat voor zorg. Het betekent dus ‘Mijn zorg voor uw schoonheid’. Vier jaar terug was het de bedoeling om een schoonheidssalon uit te bouwen, maar aangezien ik het liefst pedicure deed, besloot ik het bij pedicure en manicure te houden.”

Kim kwam eerder toevallig met pedicure in contact.

“Tijdens een stage als student verpleegkunde zag ik vaak patiënten met voetproblemen – een van mijn taken was de mensen begeleiden naar de pedicure in het ziekenhuis. Toen ik haar vroeg wat haar werk inhield, wist ik dat dit de job van mijn leven ging worden.”

De vraag naar pedicure stijgt. Er zijn steeds meer mensen met reuma en diabetes

Toch is de pedicurepraktijk niet Kims hoofdberoep. “Ik werk voltijds bij Athena campus Ter Bruyninge, als secretariaatmedewerker en leerkracht. BuSo Ter Bruyninge biedt aangepast zorgonderwijs aan jongeren van 13 tot 21 jaar die het niet makkelijk hebben om op een klassieke manier les te volgen. In beide jobs kan ik zorg bieden en dat zorgt ervoor dat ik elke dag met een voldaan gevoel kan afsluiten.”

Specialiseren

Kim ziet de toekomst rooskleurig, want de vraag naar pedicure stijgt. “Door de vergrijzing van de bevolking en de steeds groter wordende risicogroepen. Ik denk aan mensen met diabetes, reuma…” Twee jaar geleden specialiseerde ze zich in de reumavoet, dit jaar in de diabetische voet.

Kim is best wel trots op haar zaak. “Het is fantastisch om constant nieuwe mensen te leren kennen en die zich welkom te laten voelen in mijn praktijk. Ik probeerde die huiselijk in te richten en hoor vaak dat de klanten tot rust komen tijdens een behandeling. De toonbank is door mijn leerlingen ontworpen en gemaakt, waardoor ik er elke dag met een trots gevoel achter sta om een volgende afspraak in te plannen.” (GVZ)

info@becura.be, 0478 83 62 42