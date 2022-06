Bruggeling Tobias Depoorter (29) opent verfgroothandel op Maldegems industrieterrein

Al twee jaar lang is Bruggeling Tobias Depoorter de trotse zaakvoerder van ‘Pegasus Paints’. Van bij het begin runt hij zijn zaken in een gloednieuwe bedrijfsloods op het Maldegemse industrieterrein. Om zijn klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, opent hij er nu ook een verfwinkel.

Na zijn studies elektromechanica en lerarenopleiding aan Vives in Brugge, kon Tobias niet weerstaan aan de lokroep van een zelfstandig bestaan. Hij liet het onderwijs voor wat het was en lanceerde algauw zijn eigen zaak ‘Pegasus Paints’. Met deze goed klinkende naam verwijst hij naar het gevleugelde paard uit de Griekse mythologie.

“We willen door de sector een frisse wind laten waaien”, zegt Tobias, die tijdens zijn studies ook aan de slag was bij een schilder en daar het reilen en zeilen in de wereld van de betere verf grondig leerde kennen. “Onze loods in Maldegem werd volledig omgebouwd tot een volwaardige groothandel, waar schilders terechtkunnen voor professionele verven en toebehoren. Naast ons eigen merk Pegasus Paint zijn schilders en verfwinkels er aan het goede adres voor verven van de merken Peintagone en Südwest. Een moderne, bliksemsnelle partner, waar schilders en andere professionals terechtkunnen voor technisch advies en Belgische topproducten tegen scherpe prijzen, dat is waar we met Pegasus Paints voor staan”, klinkt het.

Uitbreiding

Ondernemer Tobias Depoorter is ambitieus. “Op termijn willen we verspreid over heel Vlaanderen winkels openen”, zegt Tobias, die vorig jaar in augustus in Ranst al een tweede filiaal lanceerde en in de loop van volgend jaar ook een winkel opent in Diksmuide.(MIWI)