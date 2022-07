Brouwerij stopt met productie water- en limonademerk Bon-Val

Brouwerij De Brabandere in Bavikhove (Harelbeke), vooral gekend van de bieren Bavik en Kwaremont, stopt met de productie van het water en de limonades van het merk Bon-Val, sinds de jaren zeventig een vaste waarde in het gamma. “Een moeilijke beslissing, want Bon-Val ligt mee aan de basis van ons succesverhaal”, zegt Bert De Brabandere. “Maar wel een noodzakelijke als we met onze bieren verder willen groeien.”

Bon-Val is een vrij gekend merk in West- en Oost-Vlaanderen, en het zat na al die jaren qua verkoop ook nog altijd goed. “We stoppen er niet mee, omdat het geen succes meer is. Ons merk Bon-Val maakt tien procent uit van onze totale productie”, zegt zaakvoerder Bert De Brabandere. “Het klopt dat er meer kraantjeswater gedronken wordt, maar ons water bleef ook de laatste jaren goed standhouden.”

Bierpassie

Toch beslist de brouwerij om het Bon-Val merk grotendeels stop te zetten. Enkel de cola op vat, die vooral op evenementen wordt getapt, wordt nog geproduceerd. Maar flessen cola, limonade, plat water en spuitwater zullen dus niet meer van de band rollen. “Een beslissing die we vooral nemen in functie van onze bieren”, zegt De Brabandere. “Bieren zijn nog altijd onze grootste passie, onze corebusiness. We zitten echter aan onze maximumcapaciteit in onze bottelarij. Als we dus willen groeien met onze bieren, dan moesten we iets anders opgeven. Het is Bon-Val geworden.”

Kan de capaciteit dan niet omhoog van de bottelarij? “Geloof me, het is met spijt in het hart dat we een goed verkopend product opofferen. Bon-Val is al sinds de jaren zeventig een van onze pijlers. Het merk ligt mee aan de basis van ons succesverhaal.”

“Onze bottelarij zit op zijn maximumcapaciteit en we willen blijven groeien met onze bieren, dus moeten we Bon-Val met spijt in het hart opgeven”

“We vinden ook geen personeel genoeg om in onze bottelarij te werken. We werken op dit moment in twee ploegen, en hebben al tien vacatures openstaan. Een derde ploeg zou ideaal zijn om Bon-Val te kunnen behouden, én te groeien met onze bieren. Maar dat zou nog eens tien extra vacatures betekenen die we moeten opvullen, en we vinden nu al geen mensen voor die eerste tien. We zijn ook heel erg blij met onze huidige mensen en willen hen graag houden. We willen dan ook niet voortdurend het uiterste van hen vragen”, legt De Brabandere uit.

Eaumega blijft wel

Voor alle duidelijkheid, het merk Eaumega blijft De Brabandere produceren. “Dat is het merk dat we vooral aan horecaklanten verkopen. Daar gaan we wel mee verder. Onze klanten die Bon-Val van ons aankochten, verwijzen we door naar een collega. Een collega die uiteraard geen bier op de markt brengt ook, daar hebben we wel over nagedacht”, lacht Bert.