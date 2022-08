Bjorn Vanhaverbeke is barbier in bijberoep

Bjorn Vanhaverbeke scheert baarden op ambachtelijke wijze, met open scheermes. Hij doet dit in bijberoep na de kantooruren. Ideaal voor wie tijdens die uren niet naar de kapper of barbier kan.

“Na mijn opleiding tot barbier waagde ik de stap om een barbierszaak te beginnen, daar er in de omgeving nog geen barbier is”, vertelt Bjorn Vanhaverbeke (35) uit Moorslede die zijn zaak ’t Mes op de Keel als naam gaf. “Ik combineer mijn barbierszaak met mijn dagtaak in Milcobel Moorslede. Ik kende eigenlijk weinig tot geen hindernissen bij de opstart. Door dit thuis en in bijberoep te doen, geef ik mezelf de kans om rustig te groeien en alles in te plannen zoals het voor mij en mijn gezin past. Ik start vaak pas om 17 uur. Op deze manier kunnen mannen die zich tijdens de kantooruren niet kunnen vrijmaken, in de late namiddag nog bij een barbier terecht. Het is dan ook geen uitzondering dat ik ’s avonds om 21 uur nog aan het werk ben. Er wordt ook gebruik gemaakt van de beste producten en leukste geurtjes.”

Verwenmoment

Bjorn weet zich te onderscheiden door op ambachtelijke wijze te werk te gaan. “Ik scheer baarden op ambachtelijke wijze, met open scheermes. Ik trim baarden en breng lange baarden in model. Ook voor het volledig wegscheren van de baard kunnen mannen hier terecht. Elke baard wordt afgewerkt met hete handdoeken, wat voor een echt verwenmoment zorgt. Ook voor een frisse haarsnit kunnen heren hier terecht. Dit alles in een leuke rock ’n roll-sfeer, drankjes en leuk muziekje incluis. Ik werk ook steevast op afspraak. Zo kan ik voldoende tijd besteden aan elke klant.”

Qualitytime

“Mijn partner Evelien werkt in de sociale sector. Samen hebben wij twee kinderen, Seppe en Flo. Zeer veel vrije tijd schiet er op dit moment niet meer over. Mijn zoon Seppe voetbalt bij SV Moorslede. Ik probeer dan ook altijd aanwezig te zijn als hij een match moet spelen. Voorts ben ik actief en passief met muziek bezig. Andere vrije momenten besteed ik aan qualitytime met mijn gezin. Ikzelf ben eerder een rustig persoon. Klanten kunnen bij mij terecht voor een leuke babbel, maar evengoed voor een rustig verwenmoment. Voor elk wat wils”, besluit Bjorn. (RV)

’t Mes op de Keel, Gentsestraat 17, 8890 Moorslede. Tel. 0494 19 64 67