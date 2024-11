Bekend confectiebedrijf en fabriekswinkel is al sinds 1956 in de Bruggestraat gevestigd: Bewico stopt wegens pensionering

Het nieuws raakt bekend via een eenvoudige advertentie: de bekende confectiezaak en fabriekswinkel Bewico in Ruiselede stopt en houdt vanaf 18 november een totale uitverkoop. De populaire zaak is al 68 jaar aan de Bruggesteenweg gevestigd en startte als een bescheiden weverij met amper vijf werknemers. Maar het bedrijf werd steeds succesvoller en had tijdens de topjaren ’80 liefst 90 personeelsleden op de loonlijst staan. Nu gaan de boeken dicht, wegens pensionering.

Het was Gilbert Bergez die als industrieel ingenieur, met specialiteit textiel, in 1956 een bescheiden weverij opzette aan de Bruggestraat in Ruiselede. Daarvoor had hij onder meer stage gelopen in Engeland en Zwitserland. Hij specialiseerde zich vooral in het weven van fijne stoffen. Maar dat bleek vrij snel niet meer rendabel en dus schakelde hij over naar de confectie van herenhemden. Later werd het assortiment uitgebreid en specialiseerde Bewico zich in dames- en herenkleding. De confectiezaak maakte zich sterk zeer flexibel te kunnen inspelen op de grillen van de mode, modelijnen onder eigen merken te lanceren en een ruime keuze te kunnen aanbieden onder de merken van groothandelaren. Dankzij hun eigen atelier waren ook retouches mogelijk. Maar de economische druk van lageloonlanden werd steeds zwaarder.

Dameswinkel Voga

De niets ontziende prijzenslag in de textielsector noopte Bewico om hun werk occasioneel uit te geven in onder meer China, Polen en Tsjechië. “We hebben al veel stormen doorstaan”, lieten de uitbaters toen al weten. In 2008 opent Céline Christiaens – kleindochter van de stichter – de dameswinkel Voga, die gespecialiseerd is in het kwalitatief hogere en dus duurdere kledingsegment. Naaisters in Ruiselede hebben zelfs al stoffen en patronen verwerkt van bekende modehuizen zoals Dries Van Noten, Ann Demeulemeester en Veronique Branquinho. Een styliste maakt eigen ontwerpen voor dames. Ook merken die feest-, gala- en bruidskledij aanbieden, komen aan bod. Dankzij deze troeven kan de zaak standhouden tegen de concurrentie van de lageloonlanden.