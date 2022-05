Bekaert voelt Chinese lockdownmaatregelen

Staaldraadproducent Bekaert heeft in het eerste kwartaal zijn omzet in vergelijking met vorig jaar met 23 procent opgedreven tot 1,386 miljard euro. Dat blijkt uit het kwartaalverslag van het beursgenoteerde bedrijf. In China wogen de coronamaatregelen wel op de vraag.

De omzet groeide sterk terwijl de volumes in verschillende businesstakken lager waren, zegt Bekaert. Het bedrijf zegt dat het dankzij een “sterke prijszettingsdiscipline” de algemene kostinflatie heeft kunnen compenseren.

Sterk momentum

In Europa en Noord-Amerika maakte Bekaert “een sterk momentum” mee, en in Latijns-Amerika is er herstel na een “zachtere” kwartaalstart. In China echter is er een “bedrukte vraag” door de strikte lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Ook Chinees Nieuwjaar en de Olympische Winterspelen wogen op de vraag.

De vooruitzichten voor 2022 blijven “bijzonder volatiel”, maar Bekaert verwacht wel dat de organische omzetgroei het hele jaar zal aanhouden.