Bakkerij De Garde zet in op korte keten: “Waarom ver zoeken als de tarwe hier om de hoek wordt gezaaid en geoogst?”

Bakkerij De Garde heropent op zaterdag 15 oktober na een welverdiende vakantieperiode. In de toonbank zullen broden liggen die gemaakt worden van lokale bloem. Bakker Ronald Roelandt (53) werkt daarvoor voortaan samen met de Mesense landbouwer Kristof Veramme.

De meeste tarwe wordt verbouwd in Europa, China, India, Rusland en de Verenigde Staten. “Waarom echter zo ver zoeken als de tarwe hier om de hoek wordt gezaaid en geoogst”, zegt de Wijtschaatse bakker Ronald Roelandt. Hij had in april een eerste werkvergadering met de Mesense landbouwer Kristof Veramme. “Ik was dan een groot jaar veldwachter in Mesen. Ik kende de Mesenaars en dus ook Kristof, die een landbouwer is met passie voor zijn vak. Om de korte keten ook in mijn bakkerij te starten, nam ik contact op met Kristof. Pas wanneer de oogst binnen was, kon hij mij vertellen of hij een samenwerking zou aangaan voor het aanleveren van de tarwe. Het werd gelukkig een positief antwoord. Daar waar de kwaliteit van de tarwe in vele landen achteruitgaat, met ondermeer een laag eiwitgehalte, kent de tarwe van Kristof net een hoger eiwitgehalte. Hij is dan ook een vakman die heel goed weet hoe hij de grond moet bewerken om een kwaliteitsvol product af te leveren.” Het is de maalderij Molens Nova die uiteindelijk het graan verwerkt tot bloem en zo levert aan bakkerij De Garde. Molens Nova is een industriële maalderij met vier generaties ervaring waar het familiale karakter centraal staat en gelegen is in het Waalse Frasnes-lez-Anvaing. “We werken al langer dan vandaag met Belgische landbouwers samen”, weet Simon Vandenbogaerde, verantwoordelijke van maalderij Molens Nova. “Nu dus ook met West-Vlaamse landbouwers waarvan Kristof Veramme er één van is. Zijn manier van het bewerken van de gronden, waar hij de tarwe zaait, is alvast de basis voor zijn geleverde kwaliteit.” In De Garde werden deze week de eerste broden gebakken met lokale bloem.

Veldwachter

“Deeg moet rusten en werken. Het gevoel dat ik krijg tijdens het kneden is alvast verschillend dan met de vorige soorten. De liefde voor het bakken wordt op die manier nog groter dan die al was.” Een specifieke naam voor de broden komt er niet. “We houden het klassiek bij wit, bruin en volkoren. Het meergranenbrood zal naast het lokaal graan ook sesam en lijnzaad bevatten.”

Ronald Roelandt werd in 2018 bakker in Wijtschate. Eerder was hij in Mesen veldwachter. De naam van zijn bakkerij, De Garde, is daar een verwijzing naar. Garde staat ook voor één van de gebruikte instrumenten in de bakkerij.

“Voor velen was dit een totale verrassing. Een politieagent die bakker wordt. Ik was toe aan een andere uitdaging. Zo volgde ik avondlessen verkoop en opende samen met mijn partner eerst de buurtwinkel in Wijtschate. Aansluitend werd ik bakker net als mijn broer die een bakkerij heeft in Zwijnaarde. Eerst was dat in Gent en daar ging ik als jonge gast wel vaker helpen. Het beroep van bakker was voor mij dan ook weer niet totaal nieuw.”