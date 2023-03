Apple Premium Reseller Lab9 kent groei van meer dan 50 procent in 2022

De Lab9 Group heeft een heel goed financieel jaar achter de rug. De groep groeide van 77 miljoen euro omzet in 2021 naar 118 miljoen euro omzet in 2022. De Apple Premium Reseller (APR) is aan kruissnelheid geëvolueerd en kende mede dankzij de overname van 15 Switch-winkels een groei van meer dan 50 procent in 2022. Dat maakt van Lab9 de grootste APR van België met 26 winkels. CEO Geert Cooman (60) uit Wevelgem blikt tevreden terug op het afgelopen jaar.

Lab9 Pro, met in totaal 71 medewerkers, heeft 30 jaar ervaring als systeemintegrator in de IT-sector (B2B) met focus op de creatieve markt waarbij het bedrijven en scholen helpt met hun digitale transformatie, met Apple-producten, Adobe-software en Microsoft 365-oplossingen. Dochteronderneming Lab9 Stores (B2C) werd opgericht in 2007 en telde eind 2022 159 medewerkers.

Naamsbekendheid

CEO Geert Cooman (60) uit Wevelgem blikt tevreden terug op het afgelopen jaar. “We hadden nooit durven dromen dat we op een jaar tijd zouden staan waar we nu staan. Dit resultaat is enerzijds te danken aan de overname van 15 vroegere Switch-winkels. We hebben heel veel tijd geïnvesteerd in het herstel van het vertrouwen van klanten om hen te laten kennismaken met onze kwaliteitsvolle dienstverlening in een optimale Apple-omgeving. Deze winkels hebben niet enkel gezorgd voor een financiële groei binnen ons bedrijf, maar hebben ook op vlak van onze naamsbekendheid in België een positieve bijdrage geleverd.”

Iedereen mee

In 2023 wil Lab9 Group verder groeien en het digitaal verhaal verder uitbouwen door hun opleidingen en diensten in de winkels nog meer in de kijker zetten. “We vinden het belangrijk dat iedereen mee is met de digitale sneltrein. Deze opleidingen brengen de kennis over Apple-toestellen, het gebruik van verschillende apps en digitalisering op een begrijpbare manier bij. Zo kunnen we meer mensen meenemen in deze digitale eeuw”, aldus Coolman.