Apotheek Coopman trekt naar de overkant van de straat: “Begin volgend jaar verhuizen we”

Begin volgend jaar verhuist apotheek Coopman, aan het pleintje met handelaars in de Stationsstraat, naar het pand waar jarenlang kapsalon Serge zat, aan de overkant van de straat. “We zullen er een pak meer ruimte hebben om onze service aan te bieden”, zegt apotheker Els Coopman.

Els Coopman vestigde zich in 1990 met haar apotheek aan de Stationsstraat, in het gezelschap van andere handelaars, zoals dagbladhandel Domino. “Samen met het groeien van de nieuwe woonwijken hier vlakbij groeide ook dit handelaarspleintje”, herinnert Els zich nog. “Er mocht destijds een apotheek bijkomen in Sijsele omdat het bevolkingsaantal toen zo sterk aangroeide. Dit was dus geen bestaande apotheek die ik overnam, maar wel een geheel nieuwe. Mijn apotheek bedient vooral patiënten uit de woonwijken hier, zoals ’t Veld, Spermalie en Stakendijke, maar er zijn ook mensen die van een pak verder komen. Mijn geluk is ook altijd wel geweest dat er een aantal huisdokters in de buurt actief zijn en dat is steeds belangrijk voor een apotheek.” Maar apotheek Coopman heeft dus grote plannen. De zaak verhuist naar de overkant van de straat, meer bepaald naar het ruime pand op de hoek met de Veldstraat, waar jarenlang kapsalon Serge gehuisvest was. “Toen de mogelijkheid er was om dat pand aan te kopen, hebben we die kans inderdaad gegrepen”, zegt Els. “De werkzaamheden om het gebruiksklaar te maken als apotheek zijn recent opgestart. Het is onze bedoeling, van mijn collega Sofya en mezelf, om begin volgend jaar te verhuizen.”

Mooi en gerieflijk

“In een apotheek worden vandaag steeds hogere verwachtingen gesteld en er is ook meer ruimte nodig dan vroeger om alles mooi en gerieflijk te kunnen stockeren en etaleren. Die ruimte hebben we in dat nieuwe pand. En het is ook een voordeel dat we dan onze privéwoning kunnen scheiden van de zaak, want nu wonen we dus nog bij de zaak. Op termijn is het trouwens de bedoeling dat mijn dochter Eva Bury, die ook apotheker is, mee in de zaak stapt.”