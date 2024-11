“Als een kind in de speelgoedfabriek”: Christophe Swyngedauw (39) is gelukkig bij RSL Op Post, veel meer dan enkel een kringwinkel

Christophe Swyngedauw is de nieuwe netwerkcoördinator van RSL Op Post. Nadat hij in 2010 in Brussel van start ging bij Groep INTRO vzw kon hij een zevental jaar later bij dezelfde werkgever in Roeselare terecht. In april maakte hij de overstap naar RSL Op Post: “Naast de kringwinkel zijn er hier ook hobbykeukens, een eco café, een open atelier, een makerslab, een repair café en een sociale kruidenier.”

We hebben afgesproken met Christophe Swyngedauw in RSL Op Post net voor de kantooruren. De deuren zijn nog gesloten, maar toch wachten enkele mensen al geduldig tot de deuren om tien uur open gaan. Een zeer beleefde en vriendelijke medewerker komt de deur openen en laat ons binnen. In RSL Op Post is het al druk: de poetsploegen zijn aan het werk, de medewerkers van de balie en cafetaria zijn bijna klaar voor een nieuwe werkdag.

Wie is Christophe Swyngedauw? Privé Geboren in Oostende op 9 maart 1985. Samenwonend met Nele Vermander, twee kinderen: Liliette (13) en Jeanne (11). Dit gezin woont in Roeselare. Opleiding en job Lager onderwijs in Oostende en middelbaar in de Broedersschool in Roeselare. Daarna sociaal werk aan HO Gent (Artevelde). Werkzaam bij KAJ ACW, Groep Intro vzw in Brussel en Roeselare. Nu bij RSL Op Post waar hij netwerkcoördinator is. Vrije tijd Lopen, fietsen en klussen als Stof.

RSL Op Post is veel meer dan de kringwinkel?

“Absoluut, naast de kringwinkel zijn er hier ook hobbykeukens, een eco café, een open atelier, een makerslab, een repair café en een sociale kruidenier. Heel veel partners en initiatieven vinden hier een plaatsje.”

Waaruit bestaat je rol van netwerkcoördinator?

“Een van mijn taken is precies om het volledige idee van RSL Op Post mee vorm te helpen geven. RSL Op Post is inderdaad veel meer dan de kringwinkel alleen, zoals je hebt aangehaald. We willen alles wat RSL Op Post te bieden heeft nog meer op de kaart van Roeselare zetten. Voor élke Roeselarenaar, want iedereen vindt hier wel iets dat haar of zijn leven kan verrijken.”

Wat moet ik me daar bij voorstellen?

“Onlangs zijn we bijvoorbeeld gestart met ‘inmakers’. Bij de sociale kruidenier krijgen we veel groenten en hebben onze klanten veel keuze. Maar die groenten zijn soms niet zo lang houdbaar en in plaats van die dan weg te gooien, maken we die in terwijl ze nog lekker zijn. Zo hebben we hier Oekraïense dames aan het werk gezien die appelen ingemaakt hebben in grote tonnen. We zijn daarmee zelfs op Radio2 geweest.”

“Mensen staan soms tot buiten met hun kapot apparaat”

“In de toekomst zullen we dit zelfs in een format gieten. Eerst komt een workshop met een lesgever die de knepen van het vak uitlegt en daarna is het aan de deelnemers om zelf groenten in te leggen. Met dergelijke workshops verhinderen we niet alleen meer verspilling maar proberen we ook hippe zaken te combineren met nuttige dingen.”

Jij hebt in Brussel ook al een mooi parcours afgelegd in de sociale sector?

“Ik heb inderdaad een zevental jaar in Brussel gewerkt en gewoond. Ik heb de liefde gevolgd (lacht). Mijn vriendin Nele studeerde in Brussel en ging er later ook aan de slag bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.”

“Ik werkte er bij de Groep INTRO vzw, een organisatie die actief is in de sociale sector, en ben er zeven jaar gebleven. Toen we ons tweede kindje verwachtten, zijn we naar Rumbeke teruggekeerd. Ik kon bij Groep INTRO in Roeselare beginnen, enfin eigenlijk op Onze Kinderen in Rumbeke, en Nele kan enkele dagen van thuis werken en moet niet iedere dag op en af naar Brussel.”

En opnieuw zeven jaar later heb je de overstap gemaakt naar stad Roeselare?

“Inderdaad en dat heb ik me nog geen ogenblik beklaagd. Ik vind de stad een zeer professionele en zeer goede werkgever. Hier vind ik een heel warm team en zelfs een volledige strategische cel die onze werking zeer goed begeleidt. We werden zelfs beloond met een ‘Good Practice’-label van‘Urbact’ met RSL Op Post. Door deze prijs mogen we naar een Europees festival in Polen om ons concept van RSL Op Post voor te stellen.”

Is het haalbaar om iedere Roeselarenaar bij RSL Op Post te betrekken?

“Neen, we moeten daar realistisch in zijn. Niet iedere Roeselarenaar bezoekt Trax, Koers, gaat een koffie drinken in De Waterdam of komt naar RSL Op Post. De mensen moeten wel weten dat we bestaan en dat ze welkom zijn bij ons. En als ze het een kans geven, merken ze wel snel als het iets voor hen is of niet. Wij proberen alvast een zo breed mogelijk aanbod te hebben. Denk aan ons Makerslab. Daar maken onze ‘laboranten’ verschillende zaken met geïnteresseerden en ook ons Repair café is een groot succes. De mensen staan soms tot buiten met hun kapotte koffiemachine of stofzuiger. We zijn nu zelfs gestart met een Rewear café waar we kledingstukken herstellen en een tweede leven geven.”

En dit alles draait op een relatief kleine ploeg?

“Hier werken we met drie mensen van de stad: naast mezelf zijn er ook Lore en Tom. Wij sturen de vele vrijwilligers van RSL Op Post aan.”

Je bent hier nu een achttal maanden bezig. Zijn er zaken die je anders zou willen?

“Ik heb eigenlijk helemaal geen verzuchtingen of zaken die ik anders zou willen. Alles is nog relatief nieuw voor mij. Ik voel mij nog altijd als een kleine jongen in een speelgoedfabriek. En ik heb het al gezegd: ik voel me supergoed omringd door het volledige team, de vele vrijwilligers en het departement Beleidsontwikkeling Mens. Ik zou het eigenlijk niet anders willen.”