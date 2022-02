Aannemer Alexander uit Koksijde: 30 jaar actief maar toch West-Vlaamse starter van het jaar

Alexander Verberckmoes (45) uit Koksijde een starter noemen is wat kort door de bocht want hij is al 30 jaar actief in de bouwsector. Maar waar hij wél pionier in is, is met zijn app WeConstruct. Hij lanceerde die begin dit jaar en brengt daarmee de bouw- en tuinsector in contact met ondernemers en klanten.

Alexander is trots dat hij een maand na de lancering van zijn app nu al de titel van West-Vlaamse starter volgens Unizo in ontvangst mag nemen. Volgende week, op 24 februari, mag hij eveneens meedingen naar de nationale titel. Alexander was amper vijftien jaar toen hij in de bouwsector aan de slag ging. Vandaag is hij aannemer en runt hij ook een IT-bedrijf. “Onze sector is de voorbije jaren sterk geëvolueerd op vlak van materiaal en technieken maar hinkt achterop als het gaat over digitalisering. Met WeConstruct wil ik daaraan iets doen.”

Gratis voor particulieren

“Particulieren kunnen die app gratis downloaden. Handelaars en professionelen kunnen zich een jaarabonnement van 184,99 euro aanschaffen om hun diensten erop bekend te maken. Na een maand zijn al 850 mensen lid van wie een vijfde aannemers. Ik merk dat ook architecten en groothandelaars hun weg naar de app hebben gevonden. Het is nuttig voor ondernemers onderling om bijvoorbeeld materiaal of werkvolk uit te wisselen. Anderzijds is het voor particulieren een handige tool om een bouw- en tuinaannemer te vinden.” (GUS)

Meer info vind je op www.weconstruct.app