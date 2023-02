500.000 kubieke meter extra zand voor veilig strand in Knokke en Het Zoute

Vanaf 27 februari zal baggerbedrijf Jan De Nul Group in opdracht van het Vlaamse Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), zo’n 500.000 kubieke meter zand op het strand van Knokke-Heist aanbrengen, over een afstand van 2500 meter. Vanaf 9 februari worden op het strand ter hoogte van de Meerlaan rijplaten geplaatst. Het materieel dat Jan De Nul voor deze bagger- en grondwerken inzet, beantwoordt aan de strengste duurzaamheidsnormen.

Eind februari verhuist het team met al het bagger- en grondmaterieel voor een vijftal weken naar het strand van Knokke-Heist. Daar zal zo’n 500.000 kubieke meter gebaggerd zand ons strand ophogen om onze Oostkust te beschermen tegen het geweld van de zee. Deze werken passen in het kader van het Masterplan Kustveiligheid. Bij uitvoering van maatregelen hanteert MDK het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. Waar het aangewezen is creëert MDK een breder en hoger strand, waar het niet anders kan voorziet het agentschap stormmuren of een stormvloedkering.

Zandsuppleties

Zandsuppleties blijven echter nog steeds de meest effectieve maatregel om ons te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Bovendien creëren suppleties een natuurlijke omgeving waar naast de mens ook planten en dieren hun plaats kunnen hebben.

Nieuwsgierige passanten krijgen binnenkort de kans om meer te leren over de werken en de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse Overheid in het daartoe speciaal opgerichte belevingscentrum op de zeedijk ter hoogte van het Rubensplein. Vanop het panoramische dak krijgen ze een unieke blik op de werken. De eigenlijke opspuitingen starten op 27 februari en zullen zo’n 5 weken in beslag nemen. (MM)