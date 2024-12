Vdk bank wil kantorennetwerk in West-Vlaanderen uitbreiden met eerste kantoor aan de kust en zet Nina Derwael in om medewerkers te vinden

Vdk bank wil volgend jaar vier kantoren openen op plaatsen waar ze nog niet actief is. Zo komt er onder andere in Oostende een nieuw Vdk-kantoor, meteen ook het eerste aan de kust. De bank zoekt ook nog een twintigtal extra medewerkers, van onthaalbedienden tot kantoorhouders, klinkt het woensdag in een persbericht. Hiervoor wordt de hulp van olympisch turnkampioene Nina Derwael ingeschakeld.

Vdk bank, die zich focust op duurzaam en ethisch bankieren, zegt sterk te geloven “in een combinatie van fysieke kantoren en digitaal bankieren”. “Voor die aanpak is er nog veel potentieel in de centrumsteden”, klinkt het. “De bank wil haar fysieke voetafdruk in Vlaanderen en Wallonië vergroten en over twee jaar een kantoor hebben in elke provinciehoofdstad in België.”

Steven Wauters, de commercieel directeur van de bank, zegt dat het de bedoeling is om voor een ideale spreiding in België te gaan. “We willen bereikbaar zijn en werken met open deuren. Daarnaast zetten we bijzonder hard in op adviesgesprekken, zeker op sleutelmomenten in het leven.”

Volgend jaar wil de bank kantoren openen in Namen, Luik, Oostende en de Kempen, plaatsen waar er nog geen aanwezigheid van Vdk was. Er komt ook een tweede kantoor in Brussel. Daarnaast zoekt de bank ook extra personeel voor de bestaande kantoren in Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Extra medewerkers gezocht

Om een twintigtal extra medewerkers te vinden, schakelt Vdk ook olympisch turnkampioene Nina Derwael in. De bank vroeg haar om “eens een dag mee te draaien in één van onze kantoren”, aldus hr-manager Nancy Deweirdt. “Zij staat volledig buiten de bancaire wereld en door haar vanuit die bril naar de job te laten kijken, tonen we op een laagdrempelige manier via video’s op sociale media wat het inhoudt om kantoordirecteur te zijn en wat een commercieel bediende precies doet.”

Vorig jaar werd Vdk bank al actief in het zuiden van België door de klanten van de gestopte onlinebank NewB over te nemen. De coöperatie NewB werd bij die transactie een digitaal agentschap voor Vdk Bank in Franstalig België. Vdk telt momenteel 61 kantoren in Vlaanderen en Brussel en heeft ongeveer 148.000 klanten in heel België.