Amerikaanse koffie- en donutketen Dunkin’ opent filiaal in Plopsaland

Plopsaland De Panne krijgt de eer om als eerste Belgische pretpark donuts en koffie aan te bieden van de Amerikaanse keten Dunkin’. Vanaf woensdag proefden de eerste bezoekers nieuwsgierig van de donuts bij een kopje Dunkin’-koffie. Het is ondertussen de 23ste Dunkin’-vestiging in België.

In 2020 opende de Amerikaanse koffie- en donutketen haar eerste filiaal in België en nu is Plopsaland De Panne aan de beurt. Vlakbij het Kermisplein, waar momenteel volop wordt gebouwd aan Circus Bumba, kunnen bezoekers vanaf vandaag smullen van heerlijke donuts met toppings in allerlei kleuren en smaken, Dunkin’ koffies en koude homemade drankjes.

Ook aan de vegan donutliefhebbers is gedacht, want in het gamma zitten ook plantaardige lekkere producten. “Het is bovendien de enige Dunkin’-vestiging die in een Belgisch pretpark te vinden is, een unicum voor Plopsaland De Panne dus”, zegt ceo Steve Van den Kerkhof.

Reputatie

“Alle aanwezigen konden vandaag proeven van de kleurrijke donuts en van een uitgebreid koffie-assortiment. Dunkin’ is een mooie aanvulling op ons al bestaande horeca-aanbod. De goede reputatie en de bekendheid bij jong en oud zorgen ervoor dat Dunkin’ een meerwaarde in het park is.”

Ook Nabil Besali, ceo van Dunkin’ Nederland en België is blij om de samenwerking met Plopsaland De Panne aan te gaan en ziet dit als een waardevolle uitrol van Dunkin’ in België.

Plopsaland De Panne is vanaf nu tot eind augustus elke dag geopend. Reserveren is niet meer nodig. Alle informatie is te vinden op www.plopsalanddepanne.be.