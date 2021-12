23 nieuwe ‘100 % West-Vlaamse streekproducten’: vooral streekbieren sterk vertegenwoordigd

Foodies komen alleszins aan hun trekken in onze provincie. Dit jaar kregen 23 nieuwe streekproducten de erkenning van ‘100% West-Vlaams streekproduct’, verdeeld over 8 nieuwe hoeve- en streekproducenten, waaronder 3 hoevewinkels. Dat brengt het totaal op 564 erkende producten en 410 producenten en verkooppunten die het label kregen.

‘100% West-Vlaams’ is een kwaliteitslabel waaraan men de echte hoeve- en streekproducten (h)erkent. Dit toont aan dat een product authentiek, ambachtelijk gemaakt is, een band heeft met de streek en van onberispelijke kwaliteit zijn. De verschillende partners Provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Inagro vzw en Unizo West-Vlaanderen werken actief mee aan het label en het concept.

Het aanbod van ‘100% West-Vlaams breidt uit binnen de brood, gebak, vlees en charcuterie, streekbieren en confituren. De meeste komen uit de Leiestreek. Huisbrouwerij Klondiker uit Meulebeke, één van de kleinste artisanale microbrouwerijen in België, ontving voor maar liefst 14 bieren het label:

Dust: fris, kruidig witbier (5,5°)

Lupor: blonde tripel (6,5°)

Porlu: bruine tegenhanger van ‘barbecuebiertje’ Lupor (9°)

Meulebeeks Wit: strogeel witbier (4,8°)

Saison d’Or: helder maar bitter amberbier (5,5°)

Claim: goudgele trippen (6,5°)

Nugget: goedgeel bier (8°)

Flake: amberkleurig biertje (8°)

Frutha: helderrood kriekenbier voor dochter Ruth (6,5°)

Valerio: donkerbruin bier ‘voor de echte’ (8,5°)

Spoor 50: goudgele Indian Pale Ale ter ere van de 50e verjaardag van mama Kathleen (6,5°)

Françoise: intens frambozenbiertje (6,5°)

Ribes: donkerrood fruitbier met zwarte paterbessen (6,5°)

Mela: fruitbier met vers appelsap (6,5°)

Producent Science Of Sour Ale Brewing uit Heule mocht ook twee bieren toevoegen aan het rijtje: XII West-Vlaams roodbruin (5,2°), en blend met foederbier met jong bruin bier, en XX Grand Cru (6°), een traag gerijpt bier.

Niet enkel bier

Vanuit de Leiestreek komen ook drie wijnen en een digestief, allen geproduceerd door Wijngoed Mikken uit Rumbeke: Mr. Grey (een droge en minerale pinot gris), Midsummer (een jonge, volle roséwijn), Monaco (een fruitige en kruidige rode wijn) en Shrapnel (een distillaat van de persresten van wijndruiven).

Ook in de Westhoek werden nieuwe streekproducten vervaardigd. De confituren van De Fruitoase uit Zonnebeke, de unieke droge worst ‘Smuids Zwientje’ en ambachtelijke bierbitterballen. Die laatste twee zijn de creaties van Slagerij Nautilus uit Diksmuide.

Naast de reeds genoemde streekproducenten mogen vanaf nu ook drie hoeveproducenten zichzelf ‘100% West-Vlaams’ noemen, die hun producten met veel liefde en vakmanschap vervaardigen. In het Brugse Ommeland is de hoevewinkel De Elzenhoeve (Torhout) en de zelfpluktuin Het Fruitbos (Veldegem) voortaan erkende verkooppunten. In de Leiestreek heeft hoevewinkel ’t Bloemblaadje uit Meulebeke het label gekregen voor hun groenten en fruit van eigen kweek.