West-Vlaamse cultuursector hoopt op 14 miljoen euro subsidies

28 West-Vlaamse kunstenorganisaties hebben een aanvraag ingediend voor een werkingssubsidie, goed voor in totaal 14,5 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA).

Tot 1 december 2021 konden West-Vlaamse kunstenorganisaties een aanvraag indienen voor een meerjarige werkingssubsidie binnen het Vlaamse Kunstendecreet. Het Vlaamse Kunstendecreet voorziet in ondersteuning op maat van de professionele kunstensector in Vlaanderen. Kunstenorganisaties die actief zijn binnen de beeldende kunst, audiovisuele kunst, fotografie, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur kunnen aanspraak maken op Vlaamse subsidies voor ofwel één beleidsperiode van vijf jaar (2023-2027) ofwel twee beleidsperiodes (2023-2032) om hun werking structureel te ondersteunen.

284 Vlaamse kunstenorganisaties hebben tijdig een aanvraag ingediend, waaronder ook 28 West-Vlaamse kunstenorganisaties, goed voor in totaal 14,5 miljoen euro. “Het is belangrijk dat ook in West-Vlaanderen kunstenorganisaties structureel ondersteund worden. Deze 28 West-Vlaamse organisaties bieden en divers cultuuraanbod aan, met oog voor traditie en vernieuwing”, aldus Cathy Coudyser. KAAP (1,8 miljoen euro) en Kunstencentrum Buda (1,6 miljoen euro) hengelen naar de hoogste bedragen. Kunstkadee deed dan weer de ‘goedkoopste’ aanvraag, namelijk 30.000 euro.

De Vlaamse regering beslist uiterlijk eind juni wie op structurele financiële ondersteuning kan rekenen.