Waregem duidt Cultureel Ambassadeurs aan voor periode 2023-2024-2025

Sinds 2009 benoemt de stad Waregem een of meerdere Cultureel Ambassadeurs. De komende drie jaar zijn dat opnieuw Con Cuore Waregem, het Bevers Harmonieorkest en de Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen Desselgem. Ze Quaffeurz is dan weer de nieuwkomer in de lijst.

De toekenning van Cultureel Ambassadeur gebeurt op basis van een apart reglement. De titel werd destijds in het leven geroepen voor culturele verenigingen die tot ver buiten de stadsgrenzen erkenning genieten. Voor de komende periode van 2023 tot en met 2025 stelde de stad vier Cultureel Ambassadeurs aan. De titel werd verlengd voor Con Cuore Waregem, het Bevers Harmonieorkest en de Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen Desselgem. Deze Waregemse verenigingen bewezen eerder al hun meerwaarde binnen het algemene cultuurlandschap. De verlenging van hun titel bevestigt dan ook dat zij het cultureel imago van de stad nationaal en/of internationaal blijven uitdragen.

Titel voor dweilorkest

Nieuw is het cultureel ambassadeurschap voor Ze Quaffeurz. Deze bonte bende blaasmuzikanten sleept voor het eerst de titel in de wacht voor de periode 2023-2025. In 2021 wonnen ze het Vlamo internationaal kampioenschap voor dweilorkesten en ze timmerden de afgelopen jaren gestaag aan de weg naar (inter)nationaal succes. Ze Quaffeurz groeide uit tot een kwaliteitsvolle ambianceband en verdient nu ook een plaats op de erelijst van Cultureel Ambassadeurs van de stad Waregem. De proclamatie vindt plaats op zaterdag 4 maart op het jaarlijkse Feest van de Cultuurraad.