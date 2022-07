‘Walk of Fame’ aangelegd bij Brugse Stadsschouwburg

Op het pleintje voor de Brugse Stadsschouwburg worden voortaan speciale erkenningstegels geplaatst voor Brugse artiesten met een band met het iconische gebouw. De eerste drie zijn voor Raymond van het Groenewoud, Elisa Waut en Ignace Bernolet.

De aanleiding voor het aanleggen van wat we ook wel een Brugse culturele ‘Walk of Fame’ kunnen noemen is de zomertentoonstelling ‘De Stadsschouwburg Vertelt’.

“Een volledig nieuwe parcours leidt het publiek doorheen het gebouw uit 1869. Het publiek maakt kennis met publieke locaties zoals de inkomhal of de imposante zaal, maar de Koninklijke Stadsschouwburg laat ook zijn verborgen hoeken zien”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

“En daar zijn we bijzonder trots op. “Je sluipt doorheen de oude catacomben, verkent de artiestenloges of staat in de spotlights op de scène. Ook de jongsten halen hun hart op via een interactief kinderparcours.”

Culturele grootheden

En naar aanleiding van de opening van deze tentoonstelling wil Cultuurcentrum Brugge, dat de Stadsschouwburg exploiteert, dus ook de grote bron talent dat al door haar deuren is gepasseerd, eren. Vrijdag werden in dat verband de eerste drie erkenningstegels onthuld op het pleintje voor de Stadsschouwburg.

De tegels krijgen de naam van culturele grootheden die een duidelijke link hebben met het gebouw en met Brugge. Pieter Boudens, de toonaangevende schriftbeeldhouwer die het letterkappen veertig jaar geleden in Brugge introduceerde, tekende voor het ontwerp van de tegels. “De eerste drie tegels zullen gesierd worden door de namen van Raymond van het Groenewoud, Elisa Waut en Ignace Bernolet”, weet schepen Blontrock.

Kunstenaar en muzikanten

“Zowel Raymond van het Groenewoud als Elisa Waut, de band rond zangeres Elsje Helewaut, zijn muzikale parels aan de kroon van de Belpop-geschiedenis die meer dan eens op de planken van de Brugse schouwburg hebben gestaan.”

“Ignace Bernolet is dan weer de helaas te vroeg overleden Brugse beeldende kunstenaar die een schitterende in situ installatie heeft gerealiseerd in de kleine foyer van de Stadsschouwburg en daardoor steeds verbonden is met het gebouw. Jaarlijks blijft het werk van Ignace trouwens leven wanneer de Stedelijke Academie in samenwerking met Cultuurcentrum Brugge de Ignace Bernoletprijs uitreikt aan een verdienstelijke KSO-leerling.”