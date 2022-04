VillaVip Pittem plant officieel de meiboom

Op maandag 28 maart werden de ruwbouwwerken aan VillaVip, de zorgwoning voor mensen met een beperking in de Schuiferskapellestraat, afgerond met een meiboomplanting.

In haar korte speech gaf medeoprichter Valérie Dujardyn aan dat met de ruwbouw een eerste fase in een lang traject werd afgerond en gaf ze aan dat het de intentie is om het project in goede verstandhouding met de gemeente, de bewoners en de omgeving uit te bouwen.

Els Masschelein en Günther Denoo, het zorgkoppel dat VillaVip zal begeleiden, gaven aan dat er al heel wat vruchtbare gesprekken zijn met mogelijke bewoners. Ze willen van VillaVip een echte thuis maken voor de bewoners.

(JG-foto Jan)