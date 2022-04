Tom D Jones viert 50ste verjaardag met expo ‘Reflect’: “De perfecte foto vraagt geduld”

In de Jones Gallery Zeedijk Zoute 817-818 loopt tot eind juli ‘Reflect’, een bijzondere tentoonstelling van Tom D Jones. Het nieuwe fotografisch werk van de Hasselblad Master is prachtig in detail. Zijn oog voor een aparte kijk op de dingen spreekt aan, met een knipoog naar Rene Magritte. “Bovendien werd ik 50 en dat idee was voor mij zeer surrealistisch. Dat was de hoofdreden om de reeks ‘Reflect’ te maken.”

“Telkens wanneer je leeftijd een nieuw decennium bereikt, is er een moment van reflectie. Een nieuwe mijlpaal die je doet terugkijken. Even in de spiegel kijken … De reflectie die ik gebruik in deze beelden als metafoor van het nadenken. Het leven kun je niet plannen. Alles komt op je pad. Enkel op kruispunten bepaal je zelf waar je inslaat”, vertelt Tom D Jones die een halve eeuw geleden de fotografie kreeg ingelepeld van thuis uit.

“Als kind groeide ik op met een fantastische vader die thuis een donkere kamer had. Mijn vader was een zeer gepassioneerd amateurfotograaf. Als kleine gast was ik al verwonderd over beelden die toen nog op de klassieke manier van analoge fotografie tot stand kwamen. Ik erfde van mijn vader de passie. Toeval wilde dat ik mijn echtgenote Sylvia Jones tegenkwam en dat zij ook fotografie studeerde. Mijn schoonvader runde bovendien een fotozaak in Knokke. (brede glimlach) Logisch dus dat fotografie mijn levenslot werd.”

Noem het eerder een bestemming. Want Tom D Jones, pseudoniem voor Tom Devinck, fotografeert in stijl en met passie. Hij groeide uit tot een internationaal topfotograaf. In 2012 werd Tom verkozen tot Hasselblad Master Photographer, one of the world’s most prestigious professional photographic competitions. “Devinck is mijn eigen familienaam. In 1999 startte ik samen met mijn echtgenote Sylvia Jones onze zaak met portretfotografie op in de Knokse Lippenslaan. Iedereen kende me als Tom van fotografie Jones. Vandaar de keuze voor Tom D Jones.”

Hoe hij zichzelf beschrijft als fotograaf? “Ik werk heel gepassioneerd, ben heel geduldig en ben een enorme perfectionist. Ik ben altijd op zoek naar een enorme rust wat ik in mijn beelden probeer uit te stralen.”

Spiegel

De factor geduld speelde ook een hoofdrol in de reeks Reflect. “Ik werd 50 en dat idee was voor mij zeer surrealistisch en zorgde ervoor dat ik ging nadenken over mijn leeftijd. ‘Alles wat je ziet, verbergt iets wat je niet ziet’. Deze gedachte bracht me naadloos bij onze grootste surrealist en landgenoot René Magritte als inspiratie. Ik wilde een surrealistische reeks maken in het thema van de zee. Ik woon hier al mijn hele leven. Ik ben een kustjongen. Daar moest ik over nadenken. Ik bezocht verschillende tentoonstellingen rond Magritte.”

“In zijn werken zag ik een aantal beelden die me echt inspireerden. Werken waarbij hij het strand als onderwerp koos. Vooral de reflecties die hij gebruikt, brachten me op het idee om een extra element in het landschap te brengen: een spiegel! Ik ontdekte een plaats op het strand waar bij laag water het water blijft staan. Daardoor krijg je een lac en een spiegel. Om de perfecte foto te maken, moet het volledig windstil zijn. Omdat de omstandigheden, waterstand, wind, weer … zo uitzonderlijk en moeilijk zijn, is de tentoonstelling Reflect beperkt tot tien beelden”, legt fotograaf Tom D Jones uit.

Wildlifeproject

“Ondertussen werk ik al vijf jaar aan een groot project: Wildlife! Ik stak daarin al ongelooflijk veel energie en geduld en trok ontelbare keren naar Afrika! De eerste release kan men vanaf augustus in de Jones Gallery bewonderen. Daarna volgt in 2023 een grote tentoonstelling van de volledige reeks in Scharpoord.”