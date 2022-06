Theaterwandeling ‘Het bankje’ is terug in Diksmuide

De theaterwandeling ‘Het bankje’ is terug van weggeweest. Op twintig plaatsen en evenveel bankjes in Diksmuide vind je een QR-code die leidt naar een origineel luisterverhaal. De wandeling in het stadscentrum is in totaal 7 kilometer lang en kun je beleven tussen 1 juli tot 30 september.

Je neemt tijdens een wandeling of een fietstocht plaats op een bankje in een van de deelnemende steden en gemeenten, scant een QR-code en bent getuige van de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zit. Vertrekpunt in Diksmuide is de Maria Doolaeghestraat. De route is rolstoeltoegankelijk en telt 18 plekjes waar je naar een podcast kunt luisteren.

Theatermakers, schrijvers en beeldende kunstenaars

Kunstenaars uit heel Vlaanderen en Brussel werken mee aan ‘Het Bankje’. Behalve theatermakers, dragen ook schrijvers en beeldende kunstenaars hun steentje bij. De podcast ‘Het Bankje’ zal te beluisteren zijn van 1 juli tot 30 september in meer dan honderd steden en gemeenten verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Het Bankje is een initiatief van Opendoek naar een idee van Wim Chielens, in samenwerking met Creatief Schrijven en Kunstwerkt.

De wandelroute kun je gratis afhalen aan de balie van het cultuurcentrum of bij de dienst toerisme. Downloaden kan via www.cckruispunt.be/.