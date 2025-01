Vroeger restaurant Fishbone in Zeebrugge wordt (even) theaterzaal

De oude vismijnsite zal tegen 2030 volledig gesloopt worden. Het wordt een grootschalige herontwikkeling met woongelegenheden en andere functies. Intussen slaan AG Real Estate en de Stad Brugge de handen in elkaar en kunnen gebouwen er een tijdelijke invulling krijgen.

Zo werd het leegstaande restaurant Fishbone, vroeger uitgebaat door de gebroeders Marchand, aangepakt en omgetoverd in een tijdelijke theaterzaal. Er werd een functiewijziging aangevraagd van horeca naar socio-culturele voorziening.

Theatermakery Het Eenzame Westen

Het pand zal nu gebruikt worden door Theatermakery Het Eenzame Westen die er negen voorstellingen zal spelen van het stuk ‘Grysde’ met Warre Borgmans over de vergrijzing aan de kust. Het stuk wordt in het Brugs gespeeld waarbij de toeschouwers voor de voorstellingen een boekje krijgen met uitleg over de Brugse woorden die gebruikt worden in het stuk.

De negen voorstellingen met telkens plaats voor 105 mensen zijn volledig uitverkocht. Nadien trekken ze nog met het stuk naar Leffinge. Heel wat vrijwilligers uit Zeebrugge hebben er meegewerkt om het gebouw klaar te krijgen voor deze productie. Via de gebiedswerkers van Zeebrugge zal de zaal nu nog verhuurd worden aan andere verenigingen uit Zeebrugge of Groot-Brugge.

(SR/foto SR)