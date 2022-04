‘Verenig u!’ van Theater Antigone in première op 5 mei

In Theater Antigone zijn regisseurs Michaël Vandewalle en Bibi van Lieshout volop aan het repeteren voor de nieuwe sociaal-artistieke voorstelling ‘Verenig u!’. Op 5 mei gaat de voorstelling in première, waarna ze nog tot en met 21 mei speelt.

“Een sociaal-artistiek project is een project dat openstaat voor alle mensen. Wat wil zeggen dat we een heel diverse groep hebben. Wij focussen ook op mensen met een kwetsbare achtergrond. We vinden het belangrijk dat er een grote mix is van mensen, elk met hun eigen rugzak, om elkaar te helpen bij het dragen. We hebben ook een sociaal begeleider, Henk Bourgeois, die dit project vanuit een sociaal perspectief mee ondersteunt”, legt Michaël Vandewalle uit.

Samen met de 37 spelers gaan ze aan de slag met de rijke geschiedenis en toekomst van het verenigingsleven. Bij de eerste repetities was er geen tekst. De groep kwam twee keer per week samen om te brainstormen en te luisteren naar elkaars ervaring rond het thema ‘verenigen’. Vervolgens kreeg het stuk op een organische manier steeds meer vorm.

“Onze manier van werken is eigenlijk dat wij altijd vanaf nul vertrekken”, zegt Michaël. “We beginnen met improvisaties waarbij iedereen binnen zijn of haar eigen kunde participeert in het project. Gaandeweg beginnen wij als regisseurs teksten te schrijven uit de verhalen en gesprekken die naar voor komen.”

Ambitie

In 1999 startte Theater Antigone haar sociaal-artistieke werking in de wijk Overleie. Jaarlijks gaat een professionele equipe aan de slag met een groep deelnemers uit Kortrijk en de ruimere regio om op vier maanden tijd een theaterproductie in elkaar te boksen. In wisselende constellaties bereikt het project telkens ongeveer 40 spelers van alle leeftijden, met of zonder ervaring en met uiteenlopende achtergronden. De vorige voorstelling, ‘Coupe Familiale’, schopte het zelfs tot het TheaterFestival, de jaarlijkse hoogmis van het professionele podiumkunstenveld.

Na een twee jaar durende pauze door corona ging regisseursduo Michaël Vandewalle en Bibi van Lieshout opnieuw aan de slag. De productie ‘Verenig u!’ is een samenwerking met Perpodium en gaat over de kracht van samenkomen en elkaar vinden, maar eveneens over de keerzijde ervan.

“Onze ambitie is om de best mogelijke voorstelling te maken. Via het artistieke luik komen we tot het sociale. We werken met hun verhalen, improvisaties en verbeelding. Het is een heel participatief project”, besluit Michaël.

Volksrestaurant

Theater Antigone werkt ook dit jaar samen met VORK, het volksrestaurant van Kortrijk. Telkens op donderdag en vrijdag kunnen toeschouwers er voorafgaand aan de voorstelling terecht voor een (h)eerlijke maaltijd.

Bestel jouw tickets online op www.antigone.be