Totaalspektakel als afsluiter van ‘100 jaar Hoger Op’: “Met meer dan dertig spelers op de planken: niet evident”

Het totaalspektakel ‘100 joar up de plank’n’ wordt voor de toneelgilde Hoger Op Wervik de afsluiter van het feestjaar. Het is het einde van een drieluik in het kader van het 100-jarige bestaan. In de stadszaal zijn er vier voorstellingen met muziek, dans en anekdotes door heel wat leden van Hoger Op in een regie van Leslie Kesteloot. Dansen wordt gebracht door DR Compagnie en de muziek wordt verzorgd door Sons Saucisses.

Eerst was er in maart gedurende drie weekends in de Sint-Janskapel op de Steenakker een tentoonstelling over de geschiedenis van de vereniging. In juni volgden dan in GC Forum in een regie van voorzitter Lieven Vandamme vier voorstellingen van ‘Het dagboek van Anne Frank’. Nu dus nog het totaalspektakel ‘100 joar up de plank’n’, de afsluiter van het feestjaar. Er zijn r vier voorstellingen met muziek, dans en anekdotes. Voor de tekst zorgde Patrick Rozé uit Geluwe. Hij was jarenlang in de afdeling woord aan de academie van Menen en de filialen Wervik en Geluwe leerkracht toneel en dramatische expressie. Patrick is de gewezen voorzitter van toneelgilde Onder Ons Geluwe.

Niet zo evident met mijn drukke agenda maar dit was een project dat ik heb toegezegd rond april al en dus toen ik nog geen schepen was – schepen Bercy Slegers staat ook op de planken

“Zowat drie jaar geleden had ik een heel klein idee en kwam ik met het voorstel om een soort musical te brengen”, zegt regisseur Leslie Kesteloot. “We vonden evenwel niet direct een passend toneelstuk. We klopten aan bij Patrick Rozé en aan de hand van anekdotes begon hij sketches te schrijven. Het is een voorstelling met dans en muziek maar theater haalt de bovenhand. Het is een hele klus geweest want we staan met meer dan dertig op de planken en is dat niet evident.”

Met eerste schepen

Eén van de actrices is eerste schepen Bercy Slegers (CD&V). Ze staat niet voor de eerste keer op de planken. Al is politiek natuurlijk ook een stuk toneel.. “Ik speel mee in één van de sketches maar het is een zeer kleine rol”, zegt Bercy. “Ik ben op elke repetitie aanwezig. Niet zo evident met mijn drukke agenda maar dit was een project dat ik heb toegezegd rond april al en dus toen ik nog geen schepen was.”

“Het vergt discipline om tijd te maken om op elke repetitie te zijn maar op de bühne loopt de spanning weg. Ik speelde al eens mee met een opvoering van het jeugdtoneel enkele jaren geleden. En ik ben al jaren ook lid van Hoger Op.”

Het verhaal draait rond twee oudgedienden van Hoger Op die op weg naar een ontvangst in het stadhuis eerst nog op café gaan en daar herinneringen ophalen. “Aan de hand daarvan brengen we sketches”, zegt Leslie. “Sons Saucisses speelt het openingsnummer en komen er dan ook veel dansers op het podium.”

“Beiden komen drie à vier keer aan bod. Het wordt alvast een zeer aangename en ontspannende avond.”

Drie biertjes

Ter gelegenheid van het jubileum zijn drie biertjes bij Eutropius langs de Hogeweg in Menen gebrouwen : een blond, bruin en een tripel. Er is nog voorraad en dus gaan de aanwezigen ze kunnen proeven aan hun tafel.

De opvoeringen vinden plaats op zaterdag 22 en 29 oktober om 19.30 uur, zondag 23 en 30 oktober om 17.30 uur. Tickets kosten in voorverkoop 8 euro en aan de ingang 10 euro. Kinderen van het lager onderwijs betalen 4 euro. Tickets bij Dirk Lecluse, Ooststraat 52, 0468 19 25 13 en via hogeropwervik@gmail.com.

(Erik De Block)