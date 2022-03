Toneelkring De Valk brengt bekroonde zwarte komedie

Brugge Toneelkring

De Valk brengt ‘Het

Geheugen van Water’ van de Britse actrice en

toneelschrijfster Shelagh Stephenson, die met dit stuk uit 1997 de Laurence Olivier Award voor Best Comedy won. Jos

Teughels nam plaats in de regiestoel.

‘Een pittige storm in een glas vol emoties’, luidt de baseline, en die storm steekt op wanneer drie zussen aan de vooravond van de begrafenis van hun moeder in het ouderlijk huis samenkomen. Ook de minnaar van de oudste zus en de tweede echtgenoot van de tweede zus tekenen present. De derde zus bleef ongetrouwd. Er worden familieherinneringen opgehaald, maar dan blijkt dat het geheugen van mensen toch niet zo betrouwbaar is, en dat leidt tot gekibbel.

“Het Geheugen van Water is een zwarte komedie met levensechte karakters, zeer herkenbaar en bij momenten confronterend. De zussen leiden elk hun eigen leven, hebben elk hun kleine kantjes, en soms ontstaan dan heftige discussies”, aldus Jos Teughels.

“Er komen ook enkele droomstukken voor, waarbij één van de zussen geconfronteerd wordt met haar moeder, en dat zijn soms harde momenten. Bij een overlijden blijft men altijd met heel veel vragen achter, en nu heeft die zus de kans om alles eens uit te spreken.”

Sterke personages

“Stephenson heeft een heel sterk stuk geschreven. Ze heeft haar personages heel goed gekleurd en diepgang gegeven, en dat heeft me aangetrokken. In het stuk is het spelen op de rand van komedie en realiteit, en voor de spelers is het een hele klus om dat pad te bewandelen”, geeft Teughels nog mee.

Spel: Pascale Chavatte, An Dierickx, Marc Mosar, Michèle Mosar, Katrien Reynaert, Francis Vandenbroucke. (CGRA)