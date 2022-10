Toneelgroep Albatros speelt absurde komedie ‘Mijn geweten en ik’ in Lauwe

Tijdens de herfstvakantie staan de acteurs van toneelgroep Albatros in basisschool De Wonderwijzer in Lauwe op de planken met de absurde komedie ‘Mijn geweten en ik’. Regisseur Joris Vanhee koos voor het West-Vlaams als spreektaal.

Albatros Lauwe staat garant voor toneel met een hoek af. Het hoeft dan ook niet verbazen dat er met Mijn geweten en ik opnieuw een absurde komedie geprogrammeerd staat. Caroline en Philippe zijn een getrouwd stel. De zeven vette jaren van hun huwelijk liggen achter de rug en de mot zit in hun relatie. Ruzies en discussies, aangewakkerd door een potentiële minnaar en een guitige huismeid, zijn schering en inslag. Hun geweten begint hen parten te spelen: laat ik de ander zitten of niet?

Mannen gezocht

Joris Vanhee (64) regisseerde vorig jaar met Het geluid van zwetende Chinezen zijn eerste grote toneelstuk. Dit jaar neemt hij opnieuw plaats in de regisseursstoel, samen met Gudrun Deneckere. “Het stuk staat vol met sarcastische dialogen en spitsvondigheden. Het is teksttheater en dus hebben we hard gewerkt op pauzes, de mimiek, de manier waarop iets gezegd wordt en actie op het juiste moment.” Mijn geweten en ik werd geschreven door Staf Knop en dateert al van 1959. “De thematiek van toen is dezelfde gebleven. We hebben de taalstijl aangepast en het stuk vertaald naar het West-Vlaams. Maar de ziel blijft behouden.”

Toneelgroep Albatros telt slechts 12 acteurs en dat maakt de zoektocht naar een geschikt toneelstuk niet altijd eenvoudig. “We zijn met 8 vrouwen en slechts 4 mannen, inclusief mezelf. Als regisseur kan ik niet meespelen. En dus zijn we op zoek naar nieuwe krachten. Het spreekt voor zich dat we vooral nood hebben aan mannelijke acteurs. In het verleden streefden we ernaar om iedereen te laten meespelen, maar we zijn daarvan afgestapt. Wie nu niet meedoet, krijgt andere speelkansen.” (CBM)