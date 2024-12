Theaterbende PROT brengt Meneer Paul: “Heel aantrekkelijk stuk om te spelen”

De regionale theaterbende PROT maken zich op om hun toneelstuk ‘Meneer Paul’ te spelen in CC Ghybe. “Een tekst in een prachtige plastische taal, met veel knipogen en humor”, zegt regisseur Chris.

“Een leesgroep is voortdurend aan de slag om stukken te lezen en op basis daarvan worden stukken geselecteerd. In sommige gevallen kloppen regisseurs aan die een stuk hebben die bij ons zou passen. Meneer Paul trok onze aandacht door de barokke, plastische taal”, vertelt regisseur Chris Vandenberghe, die prompt een monoloog van de hoofdfiguur ter illustratie opvoert. “Heel aantrekkelijk om te spelen. We kiezen er telkens voor om uiteenlopende stukken te spelen. Zo was er onder andere Hamlet, het klassieke drama van Shakespeare en Immaculata, gespeeld door jongeren.”

Jaarlijks speelt PROT één productie, maar volgend seizoen wordt een uitzondering gemaakt. “Komend seizoen brengen we twee producties. Er volgt na Meneer Paul nog een kleinere productie waarin twee acteurs spelen. Een productie van Lot Vekemans. In het verleden brachten we ook al haar stuk ‘Truckstop’. Theaterbende PROT mocht zich al twee jaar op rij laureaat van het Landjuweel noemen. Dit festival stuurt elk jaar selecteurs door Vlaanderen en Brussel. In 2022 werd PROT laureaat met ‘Hamlet’ en in 2023 met hun tiende productie ‘Tril’.

Meneer Paul

Vanaf januari brengt theaterbende PROT het stuk Meneer Paul. Ze brengen een tekst van Tankred Dorst en Ursula Ehler, hertaald door Pjeroo Roobjee in 1995. “’Herr Paul’ of ‘Meneer Paul’ wordt een groteske parabel genoemd. Jan Decleir zette indertijd een iconische Meneer Paul neer met de Blauwe Maandag Compagnie. Een verhaal over vastgeroeste onverzettelijkheid en jeugdige onmacht. Een tekst in een prachtige plastische taal, met veel knipogen en humor”, aldus Chris.

“Op de glibberige vloer van een oude zeepfabriek staat de stoel van meneer Paul. Hij aanschouwt er de wereld. Mensen lopen en koersen in galop naar hun werk en terug. Hij is beroemd, omdat niemand hem ooit ziet. Tot Helmut aan komt gekoerst. De fabriek moet weer opbrengen, weg met de improductiviteit.”

Acteursploeg

Joris Vanhee, Anais Gesquiere, Chantal Blanckaert, Raf Vandenberghe, Dries Vanrobaeys en Rosebel Rappelet staan voor deze productie op de planken. Chris Vandenberghe neemt de regie voor zijn rekening. “Een vaste acteursploeg hebben we niet. We kiezen een productie en op basis van de rollen gaan we dan op zoek naar de acteurs die erbij passen”, legt Chris uit.

PROT brengt Meneer Paul op zaterdag 25 januari (20 uur), zondag 26 januari (18 uur), dinsdag 28 januari (20 uur), woensdag 29 januari (20 uur), vrijdag 31 januari (20 uur) en zaterdag 1 februari (20 uur). De productie wordt gespeeld in CC Ghybe, Sint-Annastraat 13 in Poperinge.

Tickets:www.prot.be