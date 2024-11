“’t Is van da” bij het Breinings revuutje: schepen Torre en Sas komen naar het MEC Staf Versluys op 12, 13, 14 en 15 december

Op 12 december is het weer van dat. Dan trappen schepen Sas en schepen Torre een nieuwe editie van het Breinings Revuutje op gang. “De vijftiende al na het overlijden van Patrick Bolle, die de weg bereidde voor de heropstart”, geven zijn opvolgers Glenn Dangreau en Alain Lynneel aan.

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en uiteraard wil schepen Torre (Alain Lynneel, red.) er alles aan doen om die te winnen en opnieuw schepen te worden. Er is echter een probleempje: zijn beste vriend schepen Sas (Glenn Dangreau, red.) is opgenomen in een psychiatrische instelling ergens in het zuiden van Frankrijk. Door toedoen van ‘iemand van de gemeente’. Maar wie? Tot overmaat van ramp hebben Torre en Sas vijftien jaar geleden een contract afgesloten waarin ze afspreken dat als een van de twee ontbreekt, de andere ook geen schepen kan worden…

“En zo bestaat het dat schepen Torre met een paar vrienden richting Frankrijk moet om Sas te bevrijden. Die trip brengt hen onder meer naar Saint-Tropez, de openingsceremonie van de Olympische Spelen, een debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten in Brussel en het Bredens stemhokje”, vat Alain Lynneel het verhaal samen.

“Vraag blijft: zullen Sas en Torre herenigd worden, opnieuw schepen worden in Bredene en hun lange vriendschap kunnen vieren met de sjerp? Of wordt het een verjaardag in mineur?” Je komt het allemaal te weten tijdens de vier vertoningen, die het Breinings Revuutje weggeeft in het Staf Versluyscentrum. Die vertoningen worden als vanouds opgeluisterd door dansschool Dansier en orgelist Joery. “Dit jaar krijgen we ook het gezelschap van accordeonclub BAG (Bredens Accordeon Gezelschap), die enkele musettenummers zal brengen en ook de pauze zal opluisteren”, belooft Glenn Dangreau.

Het wordt deze keer een knotsgek verhaal, beloven Lynneel en Dangreau. “Met uiteraard aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen, zij het met mate. Heel wat van onze toeschouwers komen van buiten Bredene en zij kennen doorgaans de gevoeligheden van de lokale politiek niet.”

Een flink deel van het scenario werd bovendien al tijdens de zomer geschreven. “Dan zetten Glenn en ik ons traditioneel op het terras bij ons thuis en beginnen we te brainstormen. De grote lijnen worden dan al uitgezet. Omwille van de verkiezingen in oktober hebben we deze keer echter nog tot eind november zitten sleutelen aan de verhaallijnen”, legt Alain uit.

“En zelf tijdens de repetities wordt er nog bijgeschaafd. Soms komt een van de spelers met een goed idee of een leuke oneliner aandraven. Dan pakken we die natuurlijk mee”, pikt Glenn in.

Aan inspiratie voorlopig nog geen gebrek, verzekeren Glenn en Alain. “Al is het elk jaar toch een serieuze klus om alles uit te schrijven, de repetities te organiseren, decors te verzinnen, … We spelen dit jaar ook met zijn negentienen. Het is nogal wat om al die acteurs op mekaar afgestemd te krijgen. We hebben er deze keer trouwens enkele nieuwe bij in Keano en Liana Dangreau, Fybe Vansever (die ook mee danst met Dansier, red.) en Gerry D’Hooge, die vroeger de koning speelde en terug is van weggeweest.”

Ook terug van (lang) weggeweest is de speciale gast, die op donderdag 12 december voor het eerst een vertoning van het Breinings Revuutje 2.0 komt bijwonen. “Komiek Luc Caals, die ooit het legendarische Bredene Palace uitbaatte en een van de grondleggers van het oorspronkelijk Breinings Revuutje was, komt naar Bredene afgezakt. Dat is best spannend en natuurlijk een hele eer voor ons. Benieuwd wat hij er straks van vindt.”

Net als vorig jaar speelt het Revuutje vier vertoningen in het MEC. “Momenteel zijn al zo’n 1.200 van de 1.600 kaarten de deur uit. We hopen na een bus-aan-busfolder minimaal op 1.500 uit te komen. Maar laat ons nederig blijven, de reikwijdte van onze kleine gemeente is beperkt”, besluit Glenn.

Praktisch

Het Breinings Revuutje speelt “’t Is van da” op donderdag 12, vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 december in het MEC Staf Versluys. De vertoningen starten telkens om 20 uur, behalve op zondag want dan is het al om 14 uur. Tickets kosten 12 euro en kunnen gekocht via het MEC Staf Versluys (059/561960). Meer info vind je op tbreiningsrevuutje.be.