Spiegeltheater brengt ‘Een soort Hades’ naar Roeselare

Het Roeselaars toneelgezelschap Spiegeltheater pakt uit met een eigen productie. ‘Een soort Hades’ schetst een scherp, menselijk portret over het leven van een groep patiënten, hun familieleden, de artsen en verzorgers.

“Ik zag het stuk ooit in Amsterdam en dat is altijd blijven hangen. Ik bewerkte het stuk van 20 naar 12 spelers voor deze groep. Voor zover wij weten wordt het voor de eerste keer opgevoerd in Vlaanderen. Ik regelde ook dat de spelers op bezoek konden in een psychiatrische instelling om zich beter te kunnen inleven in hun rol. De enen tussen de patiënten, de anderen bij familieleden of personeel”, aldus regisseur Johan Vandenbussche.

“Een soort Hades is een stuk vol mededogen, soms pikzwart. Maar de brok in je keel wordt meteen gesmoord in een glimlach – en omgekeerd. Het is een stuk over mensen waarvan je met recht en rede kunt zeggen: lacht aber weint.”

Het schetst een scherp, menselijk portret over het leven van een groep patiënten, hun familieleden, de artsen en verzorgers in een psychiatrische inrichting.

Toevluchtsoord

“Het is niet zomaar een inrichting. Het is ook een soort huis. Een vluchtoord. Een droomoord. Een plek van nachtmerries. Er wonen trouwens niet alleen maar gestoorde mensen. Ze zijn voornamelijk door hun medemensen verwond.”

“Je zit ademloos te kijken naar deze dolende mensenkinderen in dit paradijs van verdriet, angst, waanzin en pijn. Ze zijn op zoek naar contact, naar zichzelf. Of naar een betere versie van zichzelf. En dat heeft veel hoop in zich.”

Spelen mee: Anke Allaert, Gino Bruneel, Bart Claeys, Wouter Dehouck, Siska Houthoofd, Valerie Meert, Lisa Van Coillie, Peter Van den Broecke, Filip Vanderbeke, Vincent Vanhoutteghem, Joke Vercaemer en Elise Verfaillie. (RV)