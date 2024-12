Spektakelshow van Marc Coucke keert in 2025 terug naar Casino Knokke: “Wij brengen variété van wereldklasse, geen middelmaat”

Ruim 8.000 toeschouwers zakten afgelopen zomer af naar het Casino in Knokke-Heist voor de variété-show ‘Grand Show Folie Royale’. Het initiatief van Marc Coucke en producer Ben Van den Keybus zorgde voor heel wat enthousiasme en dat krijgt in 2025 dus een vervolg. En dat belooft nóg spectaculairder te worden. “We willen de meest kwalitatieve en hedendaagse ervaring bieden, zodat we zelfs het publiek van Knokke-Heist, dat toch één en ander gewoon is, met verstomming kunnen slaan.”

Ben Van den Keybus – van het Witte Paard in Blankenberge – mikte afgelopen zomer hoog met de Grand Show Folie Royale in Knokke. Samen met Marc Coucke was hij de man achter de variétéshow die wekenlang het Casino van Knokke inpalmde. Aan spektakel, indrukwekkende acrobatie, kleurrijke kostuums en muziek was er tijdens de drie uur durende show geen gebrek. Wie een ticketje wou kopen betaalde daar wat voor – een ticket was er vanaf 69 euro – maar kreeg daar wel veel voor in de plaats. Er waren 17 voorstellingen en die lokten alles samen ruim 8.000 toeschouwers.

En dat succes krijgt nu een vervolg, zo maken Coucke en Van den Keybus maandag bekend. Met de gloednieuwe beleving ‘Grand Show Mirage Magique’ keert tussen 3 juli en 3 augustus 2025 het internationale topvariété op een grandioze manier terug naar het Grand Casino Knokke. Voor 2025 wordt een volledig nieuwe beleving op maat ontworpen. Je reist mee naar een verrassend universum tussen droom en waarheid, waar grenzen vervagen en nieuwe werelden zich openen. “Een fata morgana vol betoverende stemmen, wervelende scènes en internationale topacts. ‘Grand Show Mirage Magique’ haalt inspiratie in een bijzondere wereldreis langs gekende muzikale oorden”, klinkt het veelbelovend.

Ambitieus

“De positieve reacties van het publiek smaakten naar meer en waren een extra reden om een nieuwe productie op poten te zetten”, zegt producer Ben Van den Keybus. “We brengen hedendaags variété van wereldklasse. Internationaal gezien is variété bezig aan een grote revival. Maar wij gaan niet voor de middelmaat: we willen de meest kwalitatieve en hedendaagse ervaring bieden, zodat we zelfs het publiek van Knokke-Heist, dat toch één en ander gewoon is, met verstomming kunnen slaan. We zijn ambitieus.”

Wie zal meespelen? Dat blijft nog even geheim. De artiesten worden later dit voorjaar bekend gemaakt. Al wordt er wel al een tipje van de sluier gelicht. Het beroemde showballet ‘Vegas Showdancers’ is er zeker bij. Het Casino krijgt een andere aankleding en er wordt gezorgd voor beter zitcomfort.

Avondvullende beleving

Ondernemer Marc Coucke, mede-eigenaar van het productiehuis Cheval Blanc Productions, kijkt nu al uit naar de shows. “In 2024 brachten we een fantastisch spektakel, waarbij kippenvel en feestmomenten elkaar afwisselden. De toeschouwers waren zeer tevreden. De paar pijnpuntjes van de eerste editie pakken we aan om een nog betere ervaring te bieden. We doen er in 2025 dus nog een schepje bovenop. Bovendien brengt het initiatief het Casino weer tot leven, toch een parel aan onze kust.”

Ook komende zomer wordt ‘Grand Show Mirage Magique’ een avondvullende beleving met pre-show, een bijna drie uur durend spektakel en een afterparty met live-dj. De voorstellingen starten vroeger in de maand juli, en er zijn – op vraag van het publiek – meer midweek-shows voorzien, op maandag, dinsdag en donderdag. De matinees op zondagnamiddag blijven behouden. Wie dat wil kan op voorhand dineren in het vijfsterren superior hotel La Réserve Resort, waar op vrijdag, zaterdag en zondag een culinair driegangenmenu met live-muziek wordt geserveerd. (MM)