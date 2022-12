Sint-Jansgilde Langemark herrijst na coronaleed met ‘Geruchten’

Met de klucht ‘Geruchten’ grijpt de Sint-Jansgilde terug naar het beproefd recept van grappig en dynamisch theater. Acteurs en vrijwilligers staan alvast te popelen om na twee jaar coronaleed opnieuw voor zo’n 2.000 mensen op de planken te staan in Den Tap. Zeker debutant Stefaan Demuynck, die in de rol van politieagent kruipt.

November 2021: de Sint-Jansgilde was volop aan het repeteren voor Drie is te veel toen een nieuwe coronagolf de wereld overspoelde. Net voor de kaartenverkoop van start ging, annuleerde de Sint-Jansgilde alle voorstellingen.

“Dat kwam natuurlijk bij iedereen hard aan”, zegt voorzitter en hoofdrolspeler Rik Minne. “Het is jammer dat we twee jaar geen toneel hebben kunnen spelen. Tussendoor organiseerden we wel eens een uitstap, zodat de bende een beetje aan elkaar bleef hangen. Nu is iedereen heel enthousiast om weer op de planken te staan.”

Komedie met tempo

Aanvankelijk was het de bedoeling om dit seizoen Drie is te veel te hernemen, maar uiteindelijk viel de keuze toch op een ander stuk. “Drie is te veel zullen we normaal volgend jaar spelen”, vervolgt Rik. “Dit seizoen viel de keuze op Geruchten, een stuk van Neil Simon in twee bedrijven, in een vertaling van Nicolet Steemers. Dat is echt een komedie met tempo. Dat is het genre dat we de laatste jaren altijd gespeeld hebben, want we voelen dat ons publiek dat het meest apprecieert.”

In Geruchten zijn vier koppels uitgenodigd op het tienjarig huwelijksfeest van hun vrienden. Het feest gaat niet door, want de jubilaris heeft zichzelf door het hoofd geschoten – met slechts een lichte verwonding aan zijn oor tot gevolg en zijn vrouw wordt vermist. Zijn advocaat besluit dat het niet verstandig is om de zaak uit te laten lekken, hoewel hij er geen idee van heeft wat er eigenlijk precies is gebeurd. De ene smoes lokt de andere leugen uit. De zaak wordt steeds ingewikkelder naarmate er meer gasten arriveren. Op het laatst weet niemand meer wie bij wie welk verhaal op de mouw gespeld heeft en waarom. Regisseur van dienst is Frank Degruyter. Ignace Depouvre, Giovani Tommeleyn, Cherley Vermeulen, Julie Dewelter, Mieke Mostaert, Friede Landerwyn, Mathias D’hulster en Rik Minne kruipen in de huid van de vier koppels.

Zenuwachtig?

De politieagent wordt gespeeld door Stefaan Demuynck, die meteen zijn acteerdebuut maakt. “Ik werk wel al meer dan tien jaar mee achter de schermen bij de Sint-Jansgilde”, aldus Stefaan. Het is eigenlijk dankzij corona dat hij nu bij de cast hoort.

“Tijdens de coronapandemie vorig jaar was er een andere speler voorzien, maar doordat hij geen vaccins wilde, is hij uitgevallen. Ik viel in, maar eigenlijk kon ik geen enkele repetitie meemaken, want de eerste keer dat ik kwam, hoorde ik dat alles geannuleerd was. Vandaar dat ik me dit jaar opnieuw kandidaat stelde voor een kleine rol. Deze rol is op mijn lijf geschreven, want in het echte leven ben ik ook aan de slag als politieagent. Dus ik kan me wel inleven in de rol. Of ik zenuwachtig ben? Je bent altijd nerveus de eerste keer, maar ik moet zeggen dat regisseur Frank Degruyter me heel goed begeleidt”, knipoogt Stefaan.

In tegenstelling tot vroeger organiseert de Sint-Jansgilde niet langer een fysieke kaartenverkoop. Mensen kunnen enkel online tickets bestellen. Op zaterdag 3 december om 9 uur gaat de ticketverkoop van start. Een link zal op de Facebookpagina en op de website staan. De première is gepland op zaterdag 15 januari.