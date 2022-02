Richten brengt met Konijnenpijp een stuk voor fijnproevers: “Stuk is opvallend licht van toon”

Naar goede gewoonte trakteert de Ieperse Kunstkring Richten haar publiek op twee voorstellingen per jaar, met name in maart en in november. Maar nu komen ze met slechts één productie naar buiten en dat heeft alles te maken met het jubileum – 75 jaar – dat eraan komt voor het seizoen 2022-2023.

In november neemt Richten dan ook de tijd om uitgebreid te feesten en in februari 2023 uit te pakken met een grote jubileumvoorstelling in een regie van Bart Cafmeijer. Het stuk ‘Konijnenpijp’ dat in maart op de planken komt, is bijgevolg het enige stuk dat in 2022 op het programma staat.

“Het toneelstuk gaat over Lise en Arno, wiens zoontje van 4 jaar wordt aangereden door een jonge automobilist. De ouders verwerken zijn dood elk op hun eigen manier”, vertelt Ann Merlevede. “Omdat niets lijkt te helpen, zoekt de moeder uiteindelijk contact met de doodrijder van haar zoontje. Hoewel het stuk gaat over de manier waarop verschillende leden van een familie omgaan met de dood van een kind, is het opvallend licht van toon. Een verfilming van het toneelstuk ging in première op het Toronto International Film Festival in september 2010, en kende een beperkte bioscoopuitgave in december 2010. Nicole Kidman produceerde de film en kreeg een Oscarnominatie voor haar rol van de moeder.”

Bij de verfilming kreeg Nicole Kidman een nominatie voor een Oscar

Frank Degruyter is de regisseur van het stuk. Hij is in de theaterwereld gekend als acteur, verhalenverteller en regisseur. Bijzonder is dat Franks zoon Elias meespeelt in deze productie.

Weer in JOC

“We spelen opnieuw, voor de tweede keer, in de zaal van het JOC in Fochlaan 3 in Ieper. De stadsschouwburg is nog steeds niet beschikbaar wegens ventilatieperikelen. Daar konden we ook de meeste repetities laten doorgaan, aangezien dé Academie – waar we onze vaste stek hebben in de toneelklas- van het ministerie te horen kreeg dat ze in deze coronaperiode geen derden mag toelaten in haar lokalen”, besluit Ann Merlevede.

Konijnenpijp wordt gebracht op zaterdag 19, dinsdag 22, donderdag 24 en vrijdag 25 maart telkens om 20.15 uur in zaal JOC, Maarschalk Fochlaan 3 in Ieper. Info en tickets via www.toneelrichten.be en het Perron via 057 23 94 80.