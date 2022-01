Poperingse theaterbende Prot speelt het stuk ‘Immaculata’

De acteurs en crew van theaterbende PROT maken zich op om hun toneelstuk ‘Immaculata’ te spelen, een stuk gespeeld door jongeren. Na een eerste try-out voor ouders en familie volgen komende week zes voorstellingen. Het stuk werd reeds drie keer uitgesteld door de coronamaatregelen, maar derde keer lijkt nu toch de goeie keer te zijn.

“Het is een verhaal afkomstig uit Amerika en werd een hele tijd geleden geschreven en geregisseerd voor het Nieuwstedelijk in Leuven”, begint Chris Vandenberghe van PROT te vertellen. “Het is een prachtig stuk met een diepe inhoud. Het stuk is gebaseerd op waargebeurde feiten uit het leven van vier jongeren. Het heeft een zware inhoud en sommige scènes blijven wel nog even nazinderen, maar met dans en muziek proberen we er een goeie afwisseling in te steken. Er staan uiteindelijk vier acteurs, één rapper en vijf dansers op het podium. Achter de schermen werkt er echter een ploeg van 30-40 man mee, dit gaat van de selectie van toneelstukken door de leesgroep, tot het opbouwen en uitvoeren van de techniek.”

Talent van eigen bodem

“De acteurs van dit stuk zijn vier jongeren uit de regio, die deelnamen aan onze ‘PROTlabs’. We zijn in december 2019 gestart met workshop op verschillende locaties en onder begeleiding van professionele docenten. Het idee was om jongeren te laten kennis maken met theater”, vervolgt Chris Vandenberghe.

“De workshops gingen over allerhande theatertechnieken zoals improvisatie, beweging, bespreken van tekstfragmenten enzovoort. We hebben een viertal workshops georganiseerd en 22 jongeren namen deel. Uiteindelijk gingen we met vier van hen verder aan de slag voor het stuk Immaculata. Er zitten ook twee dansstukken in het toneelstuk, waarvan de choreografie gemaakt werd door dansstudio Allegro uit Poperinge. Voor de filmfragmenten konden we rekenen op Sven Verhaeghe en de muzikale insteken kwamen van Rik Denys. Allemaal talenten van eigen bodem dus.”

Vier acteurs

“Het is ondertussen onze derde poging om het stuk te spelen”, aldus nog Chris. “We begonnen in september 2020, maar moesten stoppen door de coronamaatregelen. In het voorjaar 2021 gingen we dit hernemen, maar ook die plannen moesten we stop zetten om de bekende reden. Uiteindelijk zijn we in september 2021 opnieuw van start gegaan. Jammer genoeg moesten we wel acteurs en dansers vervangen.”

“Een aantal van hen ging immers verder studeren of kreeg het niet meer gecombineerd met andere hobby’s. Sinds september zitten we dus op twee repetities per week en sinds de kerstvakantie is dat meer. De vier acteurs zijn Aiko Pannecoucke uit Ieper, Warre Dejonckheere uit Westouter, Janne Samyn uit Abele en Féline Louwagie uit Reninge. Ze zitten allen in het vijfde en zesde middelbaar.”

Zenuwen

Voor Janne Samyn uit Abele is het de eerste keer dat ze acteert. “Ik heb vroeger nog ‘woord’ gevolgd aan de Kunstacademie van Poperinge en vond dit toen al heel leuk, maar ik had andere hobby’s die veel tijd vroegen. Ik ging ook kijken naar de vorige stukken van PROT en had dus wel een beeld van wat me te wachten stond. Ik amuseer mij echt tijdens het acteren. Ik vind het heel leuk om bij te leren en te kunnen spelen en ik ben oprecht trots op waar we nu staan”, zegt Janne.

“We hebben reeds een eerste voorstelling gespeeld voor onze families. Ik had heel wat zenuwen, maar eens we op de planken stonden, waren we vertrokken. Deze eerste voorstelling heeft ons zelfvertrouwen gegeven. Nu duimen we natuurlijk dat de andere voorstellingen ook mogen doorgaan. Het hele proces naar de voorstellingen toe heeft ons bloed, zweet en tranen gekost en hopelijk kunnen we nu ook spelen zonder dat corona er nogmaals een stokje voor steekt.” (Carmen Boeraeve)

Info en tickets via www.prot.be.