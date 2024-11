Nele Dewaele debuteert met tragikomedie ‘Poupehan’: “Vol spanning en humor”

Op vrijdag 15 november debuteert Nele Dewaele (36) met de tragikomedie ‘Poupehan’ in Vichte. Tijdens hun jaarlijks weekendje weg, beslist een groep vrienden hun telefoons op tafel te leggen en alles wat er binnenkomt, kenbaar te maken aan de groep.

De tragikomedie ‘Poupehan’ is meteen ook het regiedebuut van Nele Dewaele (36). Nele heeft altijd al een boontje gehad voor toneel. Ze doorliep in haar kinder- en jeugdjaren het aanbod van de kunstacademie. Haar toneelkriebel bracht haar naar Compagnie De Urn en ook bij Theater Streven stond ze al tweemaal op de planken.

“Enkele jaren geleden besloot ik om een regiecursus te volgen”, vertelt Nele. “Sinds twee jaar adviseer ik enkele jeugdvrienden die poppentheater Roodsnor oprichtten. Met ‘Poupehan’, geschreven door Michael Geyzen, waag ik me aan mijn eerste ‘grote’ regie.”

Nieuwe leden

Theater Streven is verheugd om deze voorstelling te kunnen brengen met twee nieuwe leden -voor wie het allebei hun toneeldebuut is: Sylvia Schoonvaere en Gian Vermeulen. Sylvia proefde reeds van de planken tijdens de productie Dansmarathon met een klein rolletje.

In ‘Poupehan’ is het aandeel van de vijf personages even groot. Op de planken staan Sylvia Schoonvaere, Carine Deslee, Lies De Smaele, Gian Vermeulen en Jo Bostyn.

Technische uitdaging

Theater Streven is het eerste amateurgezelschap dat deze voorstelling zal brengen. Eentje met veel spanning, verrassingen en humor. Dat betekent ook een technische uitdaging. De acteurs kunnen rekenen op Eric Van Laeken, Daniël De Smet en voor het eerst ook op Xander Destoop die een opleiding als theatertechnicus volgt. Naast berichten die binnen stromen op de telefoons, komen er ook oproepen binnen. Een zestal mensen verlenen hiervoor hun stem en inlevingsvermogen.

Sommige doen dit live in de coulissen, bij anderen wordt er met een opname gewerkt. De stemmen die we horen zijn van Tom Vaneeckhout, Janne Bostyn, Jonatan Baert, Isabelle Vanleeuwen, Sarah Vermeirsch en Nele Dewaele. Verder draagt de decorploeg Streven haar steentje bij, creëerde Ilse Lahousse de stolpen en hielp Isabelle Vanleeuwen bij het affichebeeld.

Speeldata: Vrijdag 15, zaterdag 16, donderdag 21 en vrijdag 22 november 2024 in CC De Stringe om 20 uur.