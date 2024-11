Mathea brengt klassiek sprookje ‘Assepoester’ in nieuwe musical

Begin volgend jaar staat de zesde productie van musicalgezelschap Mathea op het programma. Deze keer kozen ze voor het klassieke sprookje van Assepoester. “Assepoester wordt een magische musical, die jong en oud zal betoveren”, vertelt Eva Hoornaert namens het bestuur. “Het verhaal is al eeuwenlang geliefd bij jong en oud. Het is er eentje van liefde, moed en hoop, waarbij het goede uiteindelijk triomfeert over het kwade.” Uiteraard zou dit geen musical zijn, mocht dit prachtige verhaal niet verteld worden door middel van betoverende muziek. “De magie wordt helemaal tot leven gebracht dankzij ons live-orkest en een getalenteerde cast die ook alles live zingt. Dat maakt onze voorstellingen intens en authentiek.”

Jong en oud

Het muzikale luik wordt begeleid door Tom Hoornaert, die ook de oprichter is van musicalgezelschap Mathea. Intussen bestaat de vereniging 15 jaar. “Met Mathea streven we ernaar om muzikale en theatrale talenten van alle niveaus samen te brengen en hen de kans te geven om op het podium te stralen. Onze voorstellingen zijn gericht op families en bieden een ervaring voor jong en oud”, vertelt hij over zijn kindje. De regie van Assepoester is dan weer in de handen van Lander Van Loocke, een man die ook al heel wat musicalervaring heeft. Hij speelde in 2023 zelf mee in de Mathea-musical Doornroosje. Onlangs regisseerde hij in Tielt de voorstelling van Musicalkids. Voor de choreografie wordt een beroep gedaan op Evelyne Delameilleure, die met D-Dance productions ook geen onbekende is in de wereld van musicals en revues. Daarnaast beschikken zij over een groot atelier met heel veel verschillende kostuums. (LDW)

De opvoeringen van ‘Assepoester’ vinden plaats in de Europahal van Tielt en dat op vrijdag 28 februari, zaterdag 1 en zondag 2 maart 2025. Op vrijdag is dat om 19.30 uur, op zaterdag om 14.30 en 20 uur en op zondag om 15 uur. Tickets zijn vanaf vrijdag 15 november om klokslag middernacht (knipoog naar het verhaal, herinner je het glazen muiltje) beschikbaar via www.mathea.be.