Lachen en huilen met Theater Streven

Theater Streven Vichte heeft een nieuwe productie klaar waarvan de regie in handen is van John Lammertijn uit Deinze. Dit keer speelt het verhaal zich ergens af op een West-Vlaamse vlakte. Tijdens een zware hittegolf wordt een familie geconfronteerd met de plotse dood van vader. Moeder heeft kanker en is verslaafd aan drank en pillen. Helaas is dit niet het enige probleem in de familie.

“Het is mijn derde regie voor deze mooie groep spelers. Streven gaat telkens voor de uitdaging. Niet voor het makkelijke ‘kluchtenrepertoire’”, zegt Lammertijn. “Het betere theater brengen zit in het DNA van de groep en dat is waarom ik graag terugkom bij deze spelers. Ze leggen de lat hoog. Voor zichzelf en het publiek. Er wordt graag en hard gewerkt aan een voorstelling en ik vind echt oprecht dat ze meer publiek verdienen. Want meer publiek betekent ook meer mogelijkheden. En dat wens ik deze spelersgroep van harte toe in de toekomst. Ze zijn het waard. Als ze dat willen mogen ze mij blijven bellen om hier in Vichte samen met hen te werken aan mooie theaterprojecten. Ik ben fan.”

Ontroerend

John Lammertijn gaat met een grote cast aan de slag. “Met de fantastische tekst ‘Augustus Oklahoma’ van Tracy Letts, zet Theater Streven de tanden in dit waanzinnig mooi familieverhaal”, vervolgt regisseur John Lammertijn (52).

“Centraal in de tragikomedie ‘Augustus’ staat een wervelend ensemblespel waarin de vele talenten van Theater Streven tot uiting komen. Lachen en bleiten liggen heel dicht bij elkaar. Het wordt heftig, ontroerend, schrijnend en grappig”, belooft de regisseur van dienst. Ik kijk er enorm naar uit.”

Tragikomedie

Het oorspronkelijke stuk ‘August Osage County’ is geschreven door de Amerikaanse auteur en acteur Tracy Letts. Het won meteen de Pulitzerprijs. Een familie-epos waarin elk personage is uitgediept, met verrassende plotwendingen en straffe dialogen. “Voor een acteur én regisseur is dat eten en drinken”, stelt Lammertijn.

“Aan het verhaal en de personages heb ik niet geraakt. Ik heb de actie wel naar West-Vlaanderen gebracht omdat het zo voor het publiek herkenbaarder wordt en voor de acteurs makkelijker om spelen. Het decor staat symbool voor een groot oud versleten huis, ergens op een West-vlaamse vlakte tijdens een hittegolf. Vader is vermist en moeder heeft het lastig met drank en pillen. De familie komt samen om de crisis aan te pakken. En verder zeg ik niets. Geniet van een van de mooiste stukken ooit geschreven.”

Speeldata

Theater Streven staat op de planken van De Stringhe op vrijdag 24 maart om 20 uur, zaterdag 25 maart 2023 om 20 uur, donderdag 30 maart om 20 uur en vrijdag 31 maart om 20 uur.