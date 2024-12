Koninklijke toneelgroep Lust in ‘t Schoone Ingooigem laat publiek lachen in ‘De Schoonste Dag’

Koninklijke toneelgroep Lust in ‘t Schoone Ingooigem brengt ‘De Schoonste Dag’, een komedie in regie van Ludwig Poignie. De auteur is Yves Caspar, die ook mee schrijft aan de scenario’s van ‘Thuis’. “Als de mensen een avond goed gelachen hebben, en ook nog iets hebben om over na te denken, ben ik in mijn opzet geslaagd.”

En dat er zal gelachen worden! Dat hebben de 70 gezelschappen die zich het voorbije anderhalf jaar aan een stuk van Truienaar Yves Caspar waagden, aan de lijve ondervonden. De Schoonste Dag was in 2023 zelfs het meest uitgeleende stuk door amateurtoneelgezelschappen. “Na uiteraard Limburg en vooral Antwerpen en Oost-Vlaanderen, komt West-Vlaanderen nu aan de beurt”, knipoogt huisregisseur Ludwig Poignie (67).

Nieuwe liefde

Alex en Ingrid zijn in shock wanneer vader Lucien op een avond komt vertellen dat hij een vrouw heeft leren kennen op het internet. Alex ziet meteen zijn erfenis in rook opgaan. Groot is echter zijn verbazing wanneer de vader zijn nieuwe liefde komt voorstellen. Sybille is Parisienne en woont in een herenhuis op de Champs-Elysées: een vrouw met geld!

De hele familie zet, onder deskundige leiding van weddingplanner Jacky en priester Bobbie, alles op alles om van hun trouwdag de schoonste dag van hun leven te maken. Maar is dat wel echt zo?

Regisseur

Ludwig Poignie is al 45 jaar verbonden aan het oudste theatergezelschap van Ingooigem: Koninklijke Theatergroep Lust in ‘t Schoone, op de drempel van zijn honderdste verjaardag.

Sinds 1980 is Poignie speler en in 1992 werd hij huisregisseur. Dit is zijn dertigste regie. De cast is een ideale mix van gevestigde waarden en jeugdig enthousiasme. “Uiterst flexibel en talentrijk”, stelt Poignie. “Het gevolg is dat de dertig repetities geen last zijn, maar een waar festijn!”