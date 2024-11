Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist draagt nieuwe productie op aan overleden erevoorzitter Magda Lievens (82)

Het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist toont vanaf midden december de nieuwe voorstelling ‘De tante van Charlie’, een komedie waarbij een lach en een traan gecombineerd wordt. Het stuk is bovendien een ode aan Magda Lievens, de erevoorzitter die in juli overleed.

Het gaat om de eerste grote bewerking van de hand van Jon van Eerd. De productie zag in Nederland een ongekend aantal voorstellingen van meer dan 130 en was bijna overal uitverkocht. De voorstelling lag er soms zelfs stil door de vele lachbuien. Dominique Berten verzorgt in Knokke-Heist de regie. Hij is ook al 29 voorzitter van de toneelvereniging De Valk uit Brugge.

De productie wordt op 12, 13 en 14 december een ode aan Magda Lievens, de erevoorzitter en het ‘mamaatje’ van KTKH. Zij overleed in juli van dit jaar. Een maand eerder nam ze nog afscheid als voorzitter met een staande ovatie.

In totaal nemen negen acteurs deel aan het stuk. De productie wordt opgevoerd in cultuurcentrum Scharpoord. Tickets zijn verkrijgbaar bij de leden of via www.ktkh.be. De voorstellingen starten telkens om 20 uur. (MM)