Kiektekè brengt opnieuw humor van de bovenste plank: “We weten heel goed wat werkt bij het publiek”

Toneelgroep Kiektekè uit Middelkerke viert zijn 18de productie in 21 jaar met de hilarische komedie ‘Komkommer en Kwel’. De première vindt plaats op vrijdag 24 januari in Centrum De Branding. Onder regie van Peter Dewulf brengt de cast een sprankelend stuk van Luc Kerkhofs, waarbij het publiek zich kan laten meeslepen door de humoristische avonturen van een zesde leerjaar vol kleurrijke leerlingen en een juffrouw die haar handen vol heeft.

“Het publiek blijft onze grootste drijfveer. Hun lach is onze grootste beloning”, aldus voorzitter Bart Bouton. De voorstelling belooft opnieuw een avond vol hilariteit. Komkommer en Kwel, een komedie van Luc Kerkhofs, speelt zich af in een zesde leerjaar vol kleurrijke personages. Bijzonder is dat bijna alle acteurs in de huid kruipen van kinderen. “Onze juffrouw heeft haar handen vol”, lacht Bart. “Dat leidt natuurlijk tot situaties waarin het publiek zich krom zal lachen.” Kiektekè begon als een klein amateurgezelschap, maar groeide uit tot een vaste waarde in Middelkerke. Bart vertelt hoe hij erbij betrokken raakte: “Ik was ooit lijnrechter bij het lokale voetbal, maar belandde via-via bij Kiektekè. Van het een kwam het ander. Nu, jaren later, voel ik me nog steeds bevoorrecht om met zo’n gemotiveerde ploeg te mogen werken.”

Eigen twist

Hoewel Komkommer en Kwel niet door Kiektekè zelf geschreven werd, geven ze er wel hun eigen stempel aan. “Onze leesgroep en acteurs passen de personages aan naar onze stijl. We weten wat werkt bij ons publiek en spelen daarop in. Humor is ons handelsmerk, en dat koesteren we.” Toch heeft Kiektekè niet altijd voor lachstukken gekozen. Bart herinnert zich twee uitzonderingen: “Smalltown en Liefde en moord waren zwaardere stukken. Hoewel die ook voldoening gaven, voelen onze spelers zich meer thuis in komedies. Het plezier van het publiek werkt aanstekelijk voor ons als spelers.” Het creatieve proces krijgt bij Kiektekè veel aandacht. Regisseur Peter Dewulf speelt hierin een sleutelrol. Samen met de leesgroep bepaalt hij de richting van de productie. “Onze eigen aanpak maakt ons uniek. We werken graag met onze vaste mensen en sturen bij waar nodig”, zegt Bart. Toneelgezelschap Kiektekè brengt een reeks onvergetelijke voorstellingen die plaatsvinden op meerdere data. Het publiek kan genieten van het theater op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 januari 2025, evenals op vrijdag 31 januari, zaterdag 1 februari en zondag 2 februari 2025. Daarnaast zijn er extra voorstellingen op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 2025. De avondvoorstellingen starten telkens om 20 uur en duren tot 23 uur. Op zondag kun je in de namiddag genieten van een voorstelling, van 15 uur tot 18 uur.

‘Komkommer en Kwel’ wordt gespeeld in Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke. Tickets kosten 11 euro en zijn te verkrijgen via tickets.middelkerke.be.