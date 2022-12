Karel Declercq op de planken met 31ste komisch jaaroverzicht

Corona is naar de achtergrond geduwd, maar helaas zorgden de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis dit jaar voor niet veel vrolijker nieuws. Toch meent cabaretier Karel Declercq dat er nog voldoende is om mee te lachen. “Want zelfs in tijden van ellende kan humor helend werken”, zegt hij.

Het is al van 1991 geleden dat Karel voor het eerst op een podium klom voor een ludieke kijk op het voorbije jaar. Eenendertig jaar later doet hij dat nog altijd met evenveel enthousiasme. “Dit keer doe ik dat onder de noemer Een schalkse kijk op dit koninkrijk”, vertelt hij.

“Sjoemelpoedel”

“Corona komt nog kort aan bod, maar daarnaast kan ik uiteraard niet om de oorlog in Oekraïne heen. Dat conflict tackel ik met het muzikale intermezzo Poetler, een parodie op het nummer ‘Vluchten kan niet meer’ van Bannink-Schmidt. Het is een tragikomisch duet geworden over de inval in het land en het bevat een knipoog naar andere nieuwsitems van dit jaar, van vervuilde Kinder Surprises tot de kurk die in het oog van wielrenner Biniam Girmay belandde. Het duet zing ik zelf in: mezelf live op podium en één keer op een televisietoestel”, knipoogt Karel.

Naast muziek is er uiteraard ook ruimte voor stand-up en imitaties. “En ja, het leven durft al eens zwaarmoedig zijn, maar in tijden van ellende kan humor helend werken”, meent Karel. “Een cabaretier mag al eens een vleugje maatschappijkritiek op de wereld afvuren. Maar daarnaast heb ik het ook over heel wat andere grappige zaken, zoals ‘sjoemelpoedel’ El Kaouakibi die Donald Muylle achterna gaat en keukens bouwt alsof ze voor haarzelf gemaakt zijn tot een dreigend tekort aan klimaatactivisten omdat ze zich allemaal aan een kunstwerk hebben vastgelijmd.”

Besparingstips

“Ik geef overigens ook nog wat energiebesparingstips aan mijn publiek mee. Zo mogen ze op de radio ‘De lichtjes van de Schelde’ van Bobbejaan Schoepen niet meer spelen, maar mag je de Disney-film ‘Frozen’ gelukkig wel nog op tv uitzenden. En of ze in de gemeente Lanklaar nu de straatverlichting sneller mogen doven, dat weet ik nog steeds niet”, grapt de komiek. (vadu)

‘België Scheef Bekeken, een schalkse kijk op dit koninkrijk’ speelt de komende maanden nog in verschillende zalen. Meer info en speeldata via www.kareldeclercq.be