Kallegasten brengen eerste stuk na coronain Sint-Baafs-Vijve: “Een derde coronajaar hadden we niet overleefd”

Het Koninklijk Toneelgezelschap De Kallegasten staat in januari en februari opnieuw op de planken. Met Toetjes kiest het gezelschap voor een klassieke boulevardkomedie. “Na twee jaar zonder opvoering willen we het publiek opnieuw laten lachen”, zegt bestuurslid Mirko Van Colen.

Begin volgend jaar brengen de Kallegasten 7 voorstellingen van Toetjes in een regie van Luc Depoortere. Dat toneelstuk van de hand van Peter De Kemel is een echte deurenkomedie. “Filiep en Annabel lijken een gelukkig getrouwd stel, maar Filiep houdt er drie minnaressen op na. Annabel heeft ook een minnaar. Tijdens dit knettergekke stuk loopt natuurlijk alles in het honderd voor het koppel. De komedie zit vol persoonsverwisselingen, tekst- en situatiehumor en misverstanden”, weet Mirko.

Harde noot

Een ideaal toneelstuk voor twee triestige coronajaren zonder opvoering. Tijdens het eerste coronajaar besloten De Kallegasten al snel om niet op te treden, maar vorig jaar slikte de vereniging een bittere pil. “We hadden het stuk gekozen, affiches gedrukt en 10.000 reclameboekjes gedrukt om te bedelen in de gemeente. Maar corona rukte opnieuw op en ik heb de boekjes toen rechtstreeks naar het recyclagepark mogen brengen. Een harde noot om te kraken”, blikt Mirko terug.

Toen De Kallegasten het nieuwe werkjaar wilden aanvatten, kreeg Mirko een dubbel gevoel. “Ik merkte heel veel enthousiasme, maar tegelijk ook een stuk terughoudendheid. Alle verplichtingen zoals repetities hadden plaatsgemaakt voor andere zaken. Intussen zijn we toch al even aan het repeteren en is het plezier weer helemaal teruggekeerd. Gelukkig maar.”

Mirko weet niet of De Kallegasten een derde coronajaar hadden overleefd. “We hebben intussen onze koninklijke titel gekregen omdat we 50 jaar bestaan. Dat wil ook zeggen dat de eerste generatie een dagje ouder wordt. De tweede generatie waartoe ik behoor, kan het wel nog even trekken, maar we hebben nieuwe jongeren nodig”, geeft Mirko aan. Hijzelf is nu 46 en speelt al sinds zijn 14de mee.

Nieuwe krachten

De inwoners van Groot-Wielsbeke kijken uit naar een nieuwe voorstelling. “We merken elk jaar dat er wel enthousiasme is als mensen hun tickets komen kopen, dus een toneelvoorstelling blijft belangrijk in onze gemeente. Hopelijk kunnen we in de toekomst rekenen op nieuwe krachten”, sluit hij af.