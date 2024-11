Jabbeeks Theater pakt uit met ‘De Strijkcentrale’: “Een interessante tragikomedie”

Het zijn weer drukke tijden voor het bestuur, de medewerkers en de acteurs van het Jabbeeks Theater. Over minder dan drie weken staan de opvoeringen van hun jaarlijkse productie geprogrammeerd en er moet nog één en ander geregeld worden vooraleer ‘De Strijkcentrale’ kan opengaan.

“Dat is inderdaad de titel van de productie die we dit jaar brengen”, opent secretaris en duivel-doet-al Jan Depamelaere. “Het is niet simpel om elk jaar een goed script te vinden. We weigeren platvloerse, alledaagse billenkletsers, want we willen ons publiek blijven verrassen en vooral blijven boeien. Het was onze bedoeling om dit jaar eens af te stappen van de traditionele komedie die we meestal opvoeren en daarom zochten we naar een leuke en interessante tragikomedie. De ervaring leert ons dat ook dit genre erg gesmaakt wordt door ons publiek en we verzekeren dat ook dit jaar de komische noot niet zal ontbreken.”

bizarre toestanden

Over de inhoud wil de secretaris van het Jabbeeks Theater niet al te veel verklappen. “De Strijkcentrale is een stuk over vriendschap en onschuld, ijdelheid en manipulatie en dit alles binnen een familiaal bedrijf. De ambities over de toekomst van het bedrijfje lopen nogal uiteen en dat leidt tot heel bizarre en onverwachte toestanden. De acteurs repeteren al weken onder de kundige leiding van regisseur Arnold Lernout om vier voorstellingen voor te schotelen aan ons trouw publiek.”

engagement

“Als bestuur zijn we heel blij dat we ook dit jaar opnieuw een beroep kunnen doen op een grote groep heel geëngageerde acteurs. Je mag de impact op de vrije tijd van die mensen niet onderschatten. De tijdsinvestering schrikt sommige mensen af, maar eens men de sprong waagde, is het moeilijk afkicken van een hobby waarbij men in de huid van een ander persoon kan kruipen. De acteurs die dit jaar meespelen in De Strijkcentrale hebben nog het bijkomende voordeel dat ze geen strijk meer hebben wanneer ze ’s avonds na een repetitie thuiskomen”, lacht Jan Depamelaere. (PDC)

‘De Strijkcentrale’ wordt opgevoerd in het Vrijetijdscentrum Jabbeke op zaterdag 7 en 14 december om 20 uur en op zondag 8 en 15 december om 15 uur. Alle info: www.jabbeekstheater.be.