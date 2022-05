Duo Vos & Wezel brengt ‘Kolders’ naar Den Couter in Poperinge

Het duo Vos & Wezel heeft een nieuw theaterprogramma: ‘Kolders’. Het pretendeert vooral een hommage aan de kleinkunst te zijn. “Na twintig jaar samenspelen, pakken we eindelijk eens uit met een totaal nieuw programma”, klinkt het bij Ghislain Debyser.

Vos & Wezel bestaat uit Filip Haeyaert (zang, akoestische gitaar) en Ghislain Debyser (zang, accordeon, keyboards). “Na twintig jaar samenspelen, pakken we eindelijk eens uit met een totaal nieuw programma. Zelf zijn we er na al die jaren nog niet uit wie van ons nu eigenlijk juist Vos of Wezel is. Maar dat speelt allemaal geen rol in een cowboyfilm”, zegt Ghislain Debyser.

Schatkamer

“Kris De Bruyne, Zjef Vanuytsel, Wim De Craene, Jan De Wilde, Johan Verminnen, Bram Vermeulen, Herman van Veen… het zijn allemaal mensen die het Nederlandstalige lied naar een hoog niveau hebben getild”, zegt Filip Haeyaert, die soms ook als Ygor uit Poperinge door het leven gaat, maar dan met een soloprogramma als cabaretier.

“Samen met nog tal van artiesten, zorgden zij voor een rijk gevuld archief: een schatkamer vol parels en fijn geslepen diamanten. Het was voor ons een hele uitdaging, maar ook een waar genoegen om die schatkamer te doorsnuffelen en er een evenwichtige selectie aan liederen uit te puren.”

“Na een paar jaar zoeken, slijpen en schaven zijn wij tot Kolders gekomen. Maar we brengen ook eigen werk. Zo stellen we telkens, door interactie met het publiek, een improvisatienummer samen, dat we dan live uitvoeren. Het publiek kiest een thema, en geeft zinnetjes aan die moeten worden gebruikt”, vertelt Ghislain Debyser.

En het is meer dan alleen maar een liedjesprogramma geworden. Naast de muziek zijn er ook mythes en verhalen over het genre op zich en over de hoofdrolspelers. Zo refereert Kolders niet alleen aan de gezelligheid van de grote kleinkunstdagen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig van vorige eeuw.

“Het wordt ook nog eens interessant. Zowel voor het publiek als voor ons, want er is ruimte voor interactie. Uitwisselen van ideeën, anekdotes, weetjes… het kan allemaal. En uiteraard mag er ook gelachen worden. Ons programma moet drie generaties aanspreken”, vult Filip Haeyaert aan.

Praktisch

De première vindt plaats op donderdag 12 mei om 19.30 uur in Den Couter, Komstraat 26 in Poperinge. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro, de avond zelf betaalt men 12 euro. Een sponsorticket (met vijf consumpties en een smoefelbordje) kost 40 euro per persoon.

Meer info op de site van Marteko vzw. Andere optredens voorzien in onze regio zijn vrijdag 13 mei in Poelkapelle (benefiet ten voordele van Fedasil); zondag 19 juni in café De Brander, Brandhoek in Vlamertinge; en zaterdag 13 augustus Wijndomein Ravestein in Wervik.

(AHP)