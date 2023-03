Deerlijkse Mauro Degroote (12) speelt hoofdrol in ‘A Christmas Carol’

Vanaf 16 november kan iedereen naar de Vlaamse versie gaan kijken van A Christmas Carol in Antwerpen, Gent of Hasselt. De kinderhoofdrol van Tiny Tim wordt gespeeld door Mauro Degroote.

Het is niet de eerste keer dat Mauro Degroote (12) zal meespelen in een grote productie. Mauro was er ook bij toen tijdens de eindejaarsperiode Charlie and the Chocolate Factory op de planken stond. Producent Deep Bridge was zo onder de indruk dat Mauro ook de kinderhoofdrol mag spelen in de nieuwe productie A Christmas Carol van Charles Dickens. “Ik moest geen auditie meer doen voor deze productie”, zegt Mauro oprecht. “De vorige keer moest ik dat wel den, maar door deze screening weet Deep Bridge welke personen ze een rol aanbieden. Ik werd geselecteerd voor de rol van Tiny Tim samen met Viktor Kryeziu. Ik denk dat we in oktober starten met de repetities. ‘t Zal weer een drukke periode worden”, lacht Mauro, die studeert aan de Frenietschool ‘t Vier in Kortrijk. “We maken goede afspraken met school. Ik ben dankbaar dat ze meewerken aan mijn droom. In de toekomst wil ik van acteren immers mijn beroep maken.” (PADI)

‘A Christmas Carol’ in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets & info: www.deepbridge.be