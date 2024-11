‘De Karels’ blikken terug op meer dan 100 wapenfeiten: Toneelvereniging ‘De Karel van Mander Ghesellen’ viert platina jubileum

Een Meulebeekse culturele vereniging die al 75 levensjaren op de teller heeft staan en nog steeds met een onblusbaar dynamisme cultuur naar de burgers brengt, dat kan tellen. Het platina jubileum werd luister bijgezet door een officiële ontvangst in het kasteel Ter Borcht. Cultuurschepen Danny Bossuyt schetste de geboorte en de groei van deze heel bijzondere toneelvereniging.

“Een missionaris die aan de wieg staat van een toneelvereniging, het is geen fictie maar het reële geboorteverhaal van de Koninklijke Toneelvereniging De Karel van Mander Ghesellen uit Meulebeke. In 1949 keek de jonge pater Albert Vanhove vurig uit naar zijn eerste zendingsreis in het verre Pakistan. Om de lange zeereis te helpen bekostigen, schreef hij een drama in vijf bedrijven en sprak hij vervolgens enkele Meulebeekse studenten aan om het stuk op te voeren. De allereerste gelegenheidsproductie Ik heb het geluk gevonden gaf meteen de aanzet om een vaste toneelgroep op te richten: De Karel van Mander Ghesellen, genoemd naar een van de beroemdste inwoners van Meulebeke. Na zes producties met uitsluitend mannenrollen werd in het seizoen 1954 – 1955 het drama Goud van Eugène O’Neill voor het eerst met een gemengde cast opgevoerd en konden de Karels toetreden tot het AWT in de tweede categorie. Een jaar later was de promotie naar eerste categorie al een feit en met de productie van Ons Stadje, in een regie van Guido Cafmeyer, promoveerden de Karels naar erecategorie. De oprichting van een toneelstudio voor jongeren vanaf 16 jaar in 1968 verzekerde de Karels van heel wat aankomend talent. Sterke prestaties in provinciale tornooien en voor het Landjuweel volgden elkaar op. Slisse en Cesar, De Caraïbische Zee, De Bruiloft, Moordmarathon, In de Miroir, De lege cel, Play it again, Sam, Almost Maine,… het is maar een kleine greep uit de meer dan 100 wapenfeiten van de Karels. Elke productie vergt niet alleen de inzet van acteurs maar ook de ondersteuning van een gans team vrijwilligers die instaan voor de decorbouw, belichting, muziek, rekwisieten, catering en de coördinatie van de productie”, aldus cultuurschepen Danny Bossuyt.

jongerenafdeling

“De Karel van Mander Ghesellen zijn niet zomaar een toevallige verzameling gelijkgestemden die toneel als hobby beoefenen. Ze vormen een echte vriendenkring. Dat blijft het sterke fundament van de Karels en dat is wat pioniers zoals Lia Caenepeel en wijlen Yvan Van Parys, Eugène Vanneste, Raf Van Daele altijd beoogd en benadrukt hebben. Veel verenigingen worden de dag van vandaag geconfronteerd met een heel moeilijke uitdaging, essentieel voor hun voortbestaan: de zoektocht naar jonge medewerkers. Die uitdaging zette het bestuur van de Karels aan in 2020 te starten met een gedurfde onderneming, de oprichting van een jongerenafdeling. Studio K was geboren! In 2022 volgde de eerste voorstelling. Met de ambitieuze Koning Odysseus legde regisseur Bas Maertens de lat meteen heel hoog. Met zowat dezelfde enthousiaste cast zette Sibille Debacker als pas afgestudeerde regisseur in 2023 de beklijvende productie Sam op de planken. Voor de productie in het voorjaar 2024 werd gekozen voor Het meisje met de gele ster, een intens verhaal over weeskinderen en Joodse kinderen die tijdens WO II in een klooster werden ondergebracht. Met veel enthousiasme is het nu uitkijken naar de volgende productie van Studio K. Tot slot wil ik dit ook nog graag aanhalen. In het brede culturele landschap willen de Karels een aanwezige rol spelen. Zij zijn steeds te vinden voor onze Berenstoet, zij tekenden present bij de viering van 100 jaar St.-Amanduskerk, de erfgoeddagen, de huldiging van Karel van Mander,… Mijn grootste wens is dan ook dat jullie nog decennia lang mogen doorgaan, dat het toneellicht nog lang mag blijven schijnen en dat jullie vriendschap en creativiteit nog generaties lang onze harten mag raken”, besluit schepen Bossuyt.

huldiging

Voorzitster Katelijne Vervaecke dankte het gemeentebestuur voor de ontvangst en plaatste vier leden in de bloemetjes: de medewerkers Katrien Van Compernolle en Piet Buysse voor 15 vrijwillige dienstjaren en Rita Tuytens en Chris Vergote voor 50 jaar actief toneelspel.

Van Open Doek ontving de voorzitster een gesigneerde zeefdruk van Obed Vleugels en de vier gehuldigde leden het boek Het bankje met 57 theaterdialogen.